Tav Brescia-Verona | le imprese denunciavano | “La politica blocca tutto” Ma la gara

Volley femminile - le migliori italiane dell’otTava giornata di Serie A1. Giulia Angelina indomabile. A Brescia non basta Camilla Mingardi : Nel fine settimana si è giocata l’ottava giornata di Serie A1 di Volley femminile. Conegliano e Busto Arsizio si sono sbarazzate con un netto 3-0 rispettivamente di Scandicci e Cuneo. Due le vittorie in trasferta, entrambe con il risultato di 3-1, di Filottrano sul parquet di Brescia e di Monza sul campo di Novara. Giulia Angelina: La schiacciatrice è stata la vera e propria trascinatrice di Filottrano. La ventiduenne è stata capace di ...

Volley femminile - le migliori italiane dell’otTava giornata di Serie A1. Giulia Angelina indomabile. A Brescia non basta Camilla Mingardi : Nel fine settimana si è giocata l’ottava giornata di Serie A1 di Volley femminile. Conegliano e Busto Arsizio si sono sbarazzate con un netto 3-0 rispettivamente di Scandicci e Cuneo. Due le vittorie in trasferta, entrambe con il risultato di 3-1, di Filottrano sul parquet di Brescia e di Monza sul campo di Novara. Giulia Angelina: La schiacciatrice è stata la vera e propria trascinatrice di Filottrano. La ventiduenne è stata capace di ...

Pallanuoto - A1 2019-2020 : sabato in programma l’otTava giornata. Big match tra Sport Management e AN Brescia : Ottava giornata nel week-end per il campionato di Pallanuoto maschile: come di consueto sette gli incontri che si disputeranno sabato. Pro Recco che è in fuga e vorrà continuare a macinare punti: per la capolista impegno tutt’altro che impossibile in casa del Posillipo. Alle spalle il big match: la Sport Management sfida l’AN Brescia, con i lombardi di Sandro Bovo sulla carta favoriti. Proverà ad approfittare di eventuali passi falsi ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Brescia in trasferta a Lubiana e Trento attesa dall’Oldenburg nella prima giornata dell’otTavo round : Domani torneranno in campo due delle quattro squadre italiane impegnate in EuroCup, vale a dire Brescia e Trento, entrambe reduci da una sconfitta in campionato, le quali giocheranno in trasferta nel round 8 della seconda competizione continentale. I lombardi dovranno vedersela con gli sloveni del Cedevita Olimpia Lubiana, mentre per Alessandro Gentile e compagni ci sono i tedeschi dell’EWE Baskets Oldenburg. Sfide di vitale importanza per ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : Brescia in trasferta a Lubiana e Trento attesa dall’Oldenburg nella prima giornata dell’otTavo round : Domani torneranno in campo due delle quattro squadre italiane impegnate in Eurocup, vale a dire Brescia e Trento, entrambe reduci da una sconfitta in campionato, le quali giocheranno in trasferta nel round 8 della seconda competizione continentale. I lombardi dovranno vedersela con gli sloveni dell’Olimpia Lubiana, mentre per Alessandro Gentile e compagni ci sono i tedeschi dell’EWE Baskets Oldenburg. Sfide di vitale importanza per ...

Tav Brescia-Verona - la gara d’appalto è andata deserta. L’urgenza per le grandi opere è solo politica : Quante volte abbiamo sentito la cantilena dei cantieri bloccati e paralizzati dalla burocrazia, delle opere (possibilmente “grandi”) da far partire quanto prima per sviluppare l’occupazione e rilanciare l’economia del Paese ferma da molto tempo? In alcuni casi, però, tutta questa urgenza non sembra proprio esserci. Prendiamo quello della Tav Brescia-Verona: pochi giorni fai il bando da 205 milioni di euro pubblicato dalla società appaltatrice, ...

Biglietti Brescia-Fiorentina - come acquistare i tickets per l’otTava giornata di Serie A al Rigamonti : Torna la Serie A di calcio dopo la pausa per le Nazionali. Nel week-end si scende in campo per l’ottava giornata. Il posticipo del lunedì, in programma dunque il 21 ottobre alle 20.45, vedrà in campo allo Stadio Rigamonti Brescia e Fiorentina. Due delle squadre più sorprendenti di questo inizio campionato. I padroni di casa hanno spesso stupito, nonostante lo status di matricola: hanno a disposizione un Mario Balotelli in più per far ...

Brescia - muore Elisabetta : racconTava sui libri e sui social la battaglia contro il cancro : Combatteva un cancro al seno da 5 anni. Con determinazione, speranza e coraggio. Ma non ce l’ha fatta. E’ morta a 33 anni Elisabetta Cirillo, scrittrice e influencer Bresciana che raccontava sui libri e sui social la malattia che l’aveva colpita. Una battaglia che ha sempre portato avanti con estrema ostinazione, fino all’ultimo giorno. Nata a Brescia il primo agosto 1986, Elisabetta aveva avuto modo di viaggiare in ...