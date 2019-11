Tanti big match | volata qualificazioni in Champions

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 25 novembre 2019) Riflettori puntati sul Bernabeu per uno spettacolare Real-Psg, fiore all'occhiello del penultimo turno della fase a gironi della, che pero' non incidera' granche' sulle. Finora sono approdate ai 16/i solo Psg, Bayern e Juventus, ma molte altre situazioni sono in via di definizione. Spiccano anche Juve-Atletico e Liverpool-Napoli, ma piu' delicate in chiave classifica sono Barcellona-Dortmund e soprattutto Valencia-Chelsea. Tra le italiane la situazione e' fluida: Juve qualificata, Napoli a buon punto mentre situazione difficile per l'Inter, che deve vincere a Praga per restare in corsa, molto complicata per l'Atalanta, che deve imporsi sulla Dinamo Zagabria per non compromettere almeno l'Europa League. Quinto turno anche per la coppa minore: la Roma non deve perdere a Istanbul per restare in corsa qualificazione mentre per la Lazio, che riceve il Cluj, la ...

