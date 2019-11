Sulla prescrizione il Pd ha già sofferto molto

L’appello di Luigi Di Maio al Pd : “Sulla prescrizione non fate come Salvini - servono i fatti” : Il ministro Luigi Di Maio ha lanciato un appello all'alleato di governo: "Mi aspetto che la musica sia cambiata. Il Pd ai tempi di Berlusconi al governo, ma anche all'inizio della scorsa legislatura, diceva di interrompere la prescrizione ancor prima della sentenza di primo grado, già al rinvio a giudizio. Possiamo fare questo passo importante insieme".Continua a leggere

Prescrizione - il muro del Pd Sulla legge che salva politici e colletti bianchi. La minaccia a Bonafede : cancellare la riforma con FI : Nessuno vuole chiamarla minaccia, meno ancora accettano la parola ricatto. Tutti, a parole, sperano di trovare un punto d’incontro. Ma il senso di quello che emerge dall’ultimo vertice sulla giustizia sembra essere proprio quello: se Pd e Movimento 5 stelle non si metteranno d’accordo sulla riforma del processo penale, i dem potrebbero pure votare la proposta di Enrico Costa. Cioè il ddl presentato in commissione Giustizia dal ...

Fumata nera Sulla prescrizione Ok alla riforma del processo civile : Via libera alla riforma del processo civile dal vertice di maggioranza sulla giustizia che si è svolto a palazzo Chigi, ma ancora nessun accordo sull'istituto della prescrizione Segui su affaritaliani.it

Giustizia - nuova fumata nera Sulla prescrizione. Ok alla riforma civile : Il Guardasigilli Alfonso Bonafede e non cede sull'entrata in vigore della sua legge (prescrizione “morta” dopo il primo grado) a gennaio 2020

Giustizia - vertice fino a tarda sera : ancora una fumata nera nella maggioranza Sulla prescrizione : Ed ecco un'altra fumata nera sulla prescrizione. Escono sconsolati i protagonisti del governo giallorosso che si sono confrontati sulla riforma della Giustizia. Non c'è un accordo sul nodo dei nodi, la prescrizione, ma solo un piccolo passo in avanti: un via libera al processo civile che sarà all'ordine del giorno del prossimo consiglio dei ministri. E la prescrizione, la riforma del processo penale e del Csm? "Si continua ad ...

Prescrizione - resta lo stallo tra Pd e M5s prima del vertice Sulla giustizia. I dem : “Serve norma su limiti massimi durata dei processi” : Se tra M5s e Italia Viva non mancano le frizioni sul tema giustizia, dopo gli emendamenti provocatori sul carcere agli evasori dal gruppo renziano, resta pure lo stallo nel governo sul nodo Prescrizione, ancora irrisolto in attesa del prossimo vertice di maggioranza, previsto per martedì prossimo. Perché, se il ministro Bonafede ha già attaccato i renziani per non aver ancora presentato le sue proposte, anche in casa Pd non intendono retrocedere ...

Csm - Salvi nuovo procuratore generale della Cassazione. Ma Sulla prescrizione è scontro Pd-M5S : Alla presenza del capo dello Stato il plenum dell'organo di autogoverno della magistratura ha nominato il successore di Riccardo Fuzio. Mattarella: "Nomine soltanto con criteri attinenti alle capacità professionali"

Altro che “bomba atomica” la riforma Bonafede Sulla prescrizione è inutile : Oggi è iniziata la settimana di agitazione indetta dall’Unione delle Camere Penali Italiane (Ucpi) per protestare contro l’entrata in vigore, prevista il 1 gennaio 2020, della riforma Bonafede che abroga di fatto la prescrizione dopo una sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di assoluzio

Prescrizione - Di Maio : “Sarà in vigore dall’1 gennaio. Nessun dietrofront Sulla riforma. Era Berlusconi che voleva fermarla” : La riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio. Ne è sicuro Luigi Di Maio, che nel giorno di Italia 5 stelle ha rilasciato un’intervista a Maria Latella su Skytg24. “La nuova Prescrizione è gia legge. Entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, non c’è niente da discutere. È una norma di civiltà: se entri in un processo poi si arriva a sentenza”, ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle da Napoli, dove oggi inizia ...

Giustizia - cade il sorteggio per il Csm. Maggioranza divisa Sulla prescrizione : Non bastano oltre due ore di vertice, questa volta esteso anche ai renziani e alle truppe di LeU, per sciogliere il nodo della Giustizia. E se è vero che a piccoli passi le parti si avvicinano. Ad esempio, sull'elezione del Csm dove cade l'ipotesi del sorteggio, caldeggiata dall'asse Bonafede-Renzi. È altresì vero che sulla prescrizione il Guardasigilli non sembra indietreggiare. Si crea così un fronte comune ...

Bonafede : divergenze Sulla prescrizione : 22.45 "Sappiamo che ci sono divergenze sulla prescrizione, quello che ci siamo detti è di andare avanti per dimezzare i tempi del processo". Così il ministro della Giustizia Bonafede al termine del vertice di maggioranza alla Camera sulla riforma della giustizia. Il Guardasigilli ha ribadito che "si va sempre più sulla strada dello spacchettamento in due ddl", uno dedicato al processo penale e al Csm, l'altro alla giustizia civile. Il clima è ...

Alfonso Bonafede Sulla riforma della Giustizia : "Prescrizione - nessuno faccia melina" : Ombre manettare si allungano sull'Italia. Scontato, con un governo M5s-Pd. A confermare il piano, intervistato dal Fatto Quotidiano, è il ministro grillino della Giustizia, Alfonso Bonafede, che tuona contro chi pensa di fare "melina sulla riforma della Giustizia per poi magari dire a dicembre che e

Alfonso Bonafede : "No a meline Sulla prescrizione" : Matteo Salvini ha fatto saltare il governo anche per fermare la riforma sulla giustizia. Lo dice il Guardasigilli Alfonso Bonafede in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, dove parla dei tempi del provvedimento e del confronto con gli alleati dem su temi come la prescrizione.“Partiamo da posizioni differenti”, ma quelle sulla prescrizione “sono norme già approvate, che entreranno in vigore a gennaio”.Con il Pd ...

Giustizia - Bonafede : “Non ci sarà modifica della legge Sulla prescrizione. Sul sorteggio per il Csm unica divergenza con il Pd” : “Non c’è tra gli obiettivi la modifica della legge sulla prescrizione, l’obiettivo è quello di approvare la riforma entro il 31 dicembre e di questo sono molto orgoglioso, quando si lavora nell’interesse dei cittadini si trova sempre una piattaforma comune, che chiaramente deve essere discussa con i parlamentari”. Il Guardasigilli M5s Alfonso Bonafede, al termine del vertice con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...