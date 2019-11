Storie Italiane - Nora Amile vittima di violenza da parte del padre : Un passato fatto di dolore e la voglia di rinascere, nonostante tutto. Nora Amile si racconta a Storie italiane e svela le violenze da parte di suo padre quando era solo una bambina. L’ex star de La Pupa e il Secchione si è confessata nel salotto di EleoNora Daniele, rivelando, con grande coraggio, il dramma che si cela nel suo passato e da cui è fuggita quando aveva 11 anni. “Molto probabilmente c’è stata una crescita ...

Storie Italiane - Vittorio Cecchi Gori su Raiuno : "Sto meglio - faccio 40 vasche in piscina" : Volta pagina. Ancora una nuova volta un altro capitolo nella vita di Vittorio Cecchi Gori, che di recente è stato operato d’urgenza (per un appendicite acuta) al Policlinico Gemelli di Roma. Adesso sta meglio. E negli studi di Storie Italiane, su Rai1, rompe il silenzio raccontando tutto. Persino la

“Minacciata con l’acido”. Storie Italiane - la confessione choc della showgirl lascia tutti senza parole : Protagonista dell’ultima puntata di Storie Italiane, nella sessione dedicata al tema dell’odio social, è stata Lisa Fusco che, a Eleonora Daniele, ha raccontato un periodo davvero brutto della sua vita. Tremendo, più che brutto. La ragazza diventata celebre per via delle sue “spaccate volanti”, era in compagnia di Annalisa Minetti: entrambe hanno raccontato la propria esperienza in merito alla violenza fisica e verbale ricevuta sul web. Il ...

“Sono felice”. Vladimir Luxuria e il misterioso fidanzato - arriva la confessione a ‘Storie italiane’ : Ospite in studio a Storie Italiane Vladimir Luxuria si è confessata davanti ai microfoni di Eleonora Daniele. Da settimane imperversa il gossip su un nuovo presunto fidanzato dell’ex onorevole che ora ha deciso di fare chiarezza. Con il sorriso in volto e visibilmente emozionata, confessa di essere restia a raccontare gli aspetti della sua vita sentimentale. Ci tiene a precisare che il motivo non è collegato alla vergogna, in quanto è certa che ...

Storie Italiane : Eleonora Daniele mette in imbarazzo Vladimir Luxuria : Vladimir Luxuria a Storie Italiane da Eleonora Daniele: “Sono felice” E’ terminata poco fa l’ultima puntata settimanale di Storie Italiane. E sul finire della trasmissione Eleonora Daniele ha fatto una lunga chiacchierata con Vladimir Luxuria. Proprio su quest’ultima è uscito un gossip ieri sul settimanale Oggi: sarebbe innamorata di un attivista politico curdo. Un gossip che non è sfuggito all’occhio attento ...

Storie Italiane - Paola Ferrari : “Ho scoperto di avere un fratello ma non ho potuto conoscerlo e aiutarlo” : “Quattro anni fa ho scoperto di avere un fratello“: parole di Paola Ferrari che a Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane ha raccontato un fatto inedito della sua vita. La scoperta di un fratello, mai conosciuto perché, al momento in cui Paola ha saputo della sua esistenza, era già morto.“Non ho mai parlato di questo mio dolore. Ho scoperto che questo fratello non c’era più, è morto a 35 anni”. Un racconto emozionante, ...

Paola Ferrari confessa a Storie Italiane : "Quattro anni fa ho scoperto di avere un fratello quando lui era già morto" : A Storie Italiane, la giornalista sportiva rivela di aver scoperto l'esistenza di un fratello che purtroppo non ha mai potuto conoscere.

Storie Italiane Giada De Blanck sono stata perseguitata da uno stalker : Giada De Blanck racconta a “Storie Italiane” la sua storia è stata perseguitata da uno stalker per un anno dal 2011 al 2012, dopo che l’aveva vista in tv all’Isola dei Famosi. Un incubo da cui ancora oggi è difficile uscire. E lancia un appello per aiutare tante donne che si trovano ad affrontare lo stesso dramma: «Denunciate». Nel 2016 il suo molestatore, un trentenne sloveno, è stato condannato a otto mesi di reclusione (pena ...

Paola Ferrari a Storie Italiane - il dramma : "Ho scoperto di avere un fratello - ma è già morto" : Paola Ferrari a Storie Italiane confessa un segreto. Quello di aver scoperto di recente di avere un fratello. Purtroppo la Ferrari non ha avuto l’opportunità di conoscerlo, in quanto quando l’ha scoperto era già morto. “Quattro anni fa ho scoperto di avere un fratello”, confessa in diretta la Ferrar

Storie Italiane - Paola Ferrari rivela quando scoprì di avere un fratello : Paola Ferrari si confessa a Storie Italiane e svela il suo doloroso segreto: la scoperta di avere un fratello che non conosceva e che è morto. La giornalista sportiva si è confessata nella trasmissione di Eleonora Daniele, raccontando il dramma vissuto e che sino ad oggi non aveva mai condiviso con nessuno. “Quattro anni fa ho scoperto di avere un fratello – ha confessato la Ferrari -. Non ho mai parlato di questo mio dolore. Ho ...

Storie Italiane - Eleonora Giorgi : Fatta fuori e buttata dentro al fossato : “Ho fatto 40 film da protagonista ho vinto anche un David Di Donatello. Ma ero sposata con una persona scomoda che ha avuto una serie di vicissitudini e mi hanno Fatta fuori, lo sanno tutti“. A parlare, ma senza rancore, è Eleonora Giorgi, indimenticabile protagonista di Borotalco (il film per cui vinse il David) e recentemente concorrente del Grande Fratello Vip. Ospite a Storie Italiane giovedì 14 novembre è stata interrogata da ...

Storie Italiane - Paola Ferrari svela il suo dolore : “E’ morto” : Paola Ferrari ospite a Storie Italiane parla del suo dramma: “Mio fratello è morto” E’ terminata poco fa una nuova puntata di Storie Italiane. E oggi Eleonora Daniele ha intervistato nientepopodimeno che la popolare giornalista sportiva Paola Ferrari. Quest’ultima ha deciso di farsi intervistare dalla conduttrice per rivelare un segreto molto importante della sua vita: qualche anno fa ha scoperto di avere un fratello. Il ...

Storie Italiane Giada De Blanck sono stata perseguitata da uno stalker : Giada De Blanck racconta a “Storie Italiane” la sua storia è stata perseguitata da uno stalker per un anno dal 2011 al 2012, dopo che l’aveva vista in tv all’Isola dei Famosi. Un incubo da cui ancora oggi è difficile uscire. E lancia un appello per aiutare tante donne che si trovano ad affrontare lo stesso dramma: «Denunciate». Nel 2016 il suo molestatore, un trentenne sloveno, è stato condannato a otto mesi di reclusione (pena ...

Storie Italiane - Luana Colussi : “Da cinque anni sono entrata nella strada della castità” : “Da cinque anni sono entrata in questa strada della castità ma so che c’è sempre dietro un motivo legato alla religione e a Dio. Per me è stato un percorso graduale perché mi sono occupata di altro”. Luana Colossi, ospite di Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane, ha raccontato come è arrivata alla scelta della castità: “Da quando è finito il mio matrimonio ho sofferto tanto e ho metabolizzato la cosa piano piano ...