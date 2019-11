Stockholm Requiem | un nuovo crime svedese dal 26 novembre su laF VIDEO

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 25 novembre 2019), la serieda martedì 26su laF (canale 135 di Sky) Martedì 26, su laF debutta una nuova seriedal titolo, unappunto tratta dalla trilogia di romanzi di Kristina Ohlsson dal titolo Bergman & Recht. ““ (STHLM), in onda da martedì 262019 alle ore 21.10 in prima tv su laF (Sky 135). Prodotta dall’acclamato Piodor Gustafsson (Border – Creature di confine e L’Uomo Di Neve, tratto dall’omonimo romanzo di Jo Nesbø), la serie racconta le indagini e le vicende personali dell’affascinante criminologa Fredrika Bergman, interpretata da Liv Mjönes (già in Modus). Ecco il promo in italiano:, la trama Fredrika inizia a lavorare da civile come analista investigativa per l’unità delle indagini speciali della polizia di ...

megamodo : laF presenta la nuova Serie Crime Stockholm Requiem #crime #laf #serietv #stockholmrequiem - lamescolanza : laF, domani appuntamento con la nuova serie 'Stockholm Requiem' - tivooweb : L’acclamato produttore di Border – Creature di confine porta sul piccolo schermo le indagini dell’affascinante crim… -