Sport invernali | le pagelle della settimana Parte bene lo slittino | slalom femminile nel

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019)ITALIA18-24 NOVEMBRE) Sci alpino, 5,5: il bilancio del finea Levi non è sufficiente. In campo maschile Alex Vinatzer è attualmente l’unico, vero prospetto su cui investire da qui a Milano-Cortina 2026: tecnica e talento non mancano, dovrà lavorare sulla continuità e progredire a piccoli passi verso le primissime posizioni. Non era dispiaciuto Simon Maurberger prima dell’uscita che ne ha chiuso in anticipo la gara: l’altoatesino potrà sorprendere in una disciplina ibrida come il parallelo. A 37 anni Manfred Moelgg si conferma una garanzia e non è escluso che, su piste più ripide e favorevoli, possa anche piazzare una zampata da podio. Non accenna invece ad uscire dal tunnel il settore: la sola Martina Peterlini ha strappato qualche punticino, fuori dalla seconda manche tutte le altre azzurre, compresa quella Lara ...

