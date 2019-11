Sport Invernali | calendario settimana 25 novembre-1° dicembre | programma | orari e tv di

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) In questaentreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi: si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre scatterà lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione del circuito maggiore del biathlon, preceduto di poche ore dall’IBU Cup in Norvegia. Con lo slittino si tornerà nel Stati Uniti, mentre il circuito maggiore dello short track farà tappa in Giappone.25-1SCI ALPINO Mer. 27/11 – Coppa del Mondo – 1a prova DH maschile Lake Louise (Can) – ore 20.15 italiane Gio. 28/11 – Coppa del Mondo – 2a prova DH maschile Lake Louise (Can) – ore 20.15 italiane Ven. 29/11 – Coppa del Mondo – 2a ...

MasashiKohmura : RT @Fisiofficial: La stagione degli sport invernali entra nel vivo: ecco tutti gli appuntamenti della settimana ???? - Fisiofficial : La stagione degli sport invernali entra nel vivo: ecco tutti gli appuntamenti della settimana ????… - sportface2016 : Combinata nordica | La programmazione della prima tappa di #Ruka -