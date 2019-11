Spie in Europa | eroi in Russia

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Nel buio di una notte torbida di Belgrado, illuminata solo dai fari delle auto in corsa e un neon blu, due uomini allargano le braccia per stringersi stretti come vecchi amici. L’uomo con la giacca nera ha una busta bianca, quello con il cappotto marrone una busta rossa: lo scambio dei foderi di plastica avviene tra abbracci, vino e strette di mano. Il militare serbo poi si allontana con i soldi, il russo con fogli di carta ricchi di informazioni. In questo filmato postato su Youtube l’intelligence serba ha riconosciuto un militare del suo esercito e un vecchio addetto militare dell’ambasciata russa nella Capitale, ufficialmente in pensione da un anno, ma rimasto operativo sulle rive gelide del Danubio. La copertura della spia del Cremlino è scivolata via veloce come il filmato diventato virale sul web.L’uomo è Georgy Kleban, “un agente ...

