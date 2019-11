Spal-Genoa | le formazioni ufficiali | rientra Di Francesco | sorprese per Thiago Motta

DIRETTA Spal GENOA/ Video streaming tv : al Mazza arbitra Piero Giacomelli : DIRETTA SPAL GENOA streaming Video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match della 13giornata del campionato di Serie A.

Lecce-Cagliari e Spal-Genoa - probabili formazioni : si parte alle ore 15 : 00 - nel Genoa ritorna Criscito! : LECCE CAGLIARI probabili formazioni- Partita rinviata a causa del maltempo e Lecce-Cagliari pronta a rientrare nel vivo a partire dalle ore 15:00. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2, out Mancosu: Shakov agirà a sostegno di Lapadula e La Mantia. Ospiti disposti a specchi, con Nandez in campo dal 1′. In attacco spazio […] L'articolo Lecce-Cagliari e SPAL-Genoa, probabili formazioni: si parte alle ore 15:00, nel Genoa ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Lecce-Cagliari e Spal-Genoa oggi. Programma - orari e tv : La Serie A di Calcio oggi, lunedì 25 novembre vedrà disputarsi due incontri validi per la tredicesima giornata. La nuova tornata del massimo campionato italiano si chiuderà con Lecce-Cagliari, rinviata alle ore 15.00 dopo la pioggia incessante di ieri che ha reso impraticabile il campo dei salentini, e con il match tra SPAL e Genoa, già in Programma originariamente alle ore 20.45. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e ...

Probabili formazioni 13^ giornata : Lecce-Cagliari - si gioca domani alle 15 : 00. Spal-Genoa - Pinamonti dal 1' : Probabili formazioni 13 giornata- Tutto pronto per il 13° turno di Serie A. Si partirà con la sfida tra Atalanta-Juventus, match di cartello in programma sabato alle ore 15:00. Sarri potrebbe affidarsi al tandem offensivo Higuain-Dybala, con Ronaldo out. Out Alex Sandro, mentre Pjanic resta ancora in dubbio. Gasperini ritroverà Zapata dal primo minuto, ma […] L'articolo Probabili formazioni 13^ giornata: Lecce-Cagliari, si gioca domani ...

Spal-Genoa - le probabili formazioni : torna Di Francesco - Pandev a supporto di Pinamonti : Spal-Genoa, le probabili formazioni – Spal e Genoa chiudono il tredicesimo turno di Serie A. Un posticipo delicatissimo tra due squadre che sono in piena zona retrocessione. I ferraresi hanno conquistato un punto sul campo dell’Udinese nell’ultimo partita, ma il rigore sbagliato da Petagna nel recupero grida ancora vendetta. Semplici si gioca la panchina. Qualora la Spal non vincesse la posizione del tecnico sarebbe ...

Genoa : con la Spal Gumus o Agudelo al posto di Kouamè - in attesa di Tankovic : Il Genoa perde il suo bomber principe e corre ai ripari sperando che già contro la SPAL i sostituti non facciano rimpiangere il titolare. Christian Kouamè è stato operato ieri a Roma per la lesione del legamento crociato del ginocchio: l’infortunio è arrivato nell’ultima gara giocata con la Nazionale Under 23 del suo Paese. Ora starà fuori per sei lunghi mesi, stagione finita quindi, con Thiago Motta costretto a correre ai ripari. Il giocatore ...

Calciomercato - rivoluzione al Napoli : l’Inter bussa in casa Udinese - Genoa e Spal : Si muovono le squadre sul fronte Calciomercato, i club attivi con l’intenzione di anticipare i tempi per le prossime sessioni di gennaio e giugno, attivissime le big che hanno intenzione di rendere il campionato italiano ancora più competitivo. Ecco tutte le trattative delle ultime ore. Napoli – Situazione delicatissima in casa Napoli, si sta materializzando la rottura tra alcuni calciatori e la dirigenza. Potrebbero fare la ...

Calciomercato - scambio bomba della Juve : il Milan guarda in Germania - primo innesto per Genoa e Spal - ansia Atalanta : Si avvicina la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che promette grande spettacolo ma nelle ultime ore le società del massimo torneo italiano si sono mosse sul fronte Calciomercato con l’obiettivo di muoversi in anticipo nelle prossime sessioni di gennaio e giugno. Sono tante le trattative, alcune veramente clamorose. SASSUOLO – Importante mossa nelle ultime ore del club neroverde, rinnovo per ...

Pagelle e Highlights 7^ giornata : Genoa-Milan 1-2 - fa tutto Reina! Spal-Parma 1-0 - Petagna fa volare i ferraresi. Verona-Samp 2-0 - Di Francesco a rischio! : Pagelle 7 giornata- tutto pronto per il 7° turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra SPAL e Parma, dopo il rinvio ufficiale del match tra Brescia e Sassuolo. Appuntamento clou con la sfida tra Inter e Juventus, match in programma domenica sera alle 20:45. Occhio alla sfida tra Genoa e Milan. Rossoneri costretti […] L'articolo Pagelle e Highlights 7^ giornata: Genoa-Milan 1-2, fa tutto Reina! SPAL-Parma 1-0, Petagna fa volare i ...