Spal-Genoa 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | Radu e Ghiglione i migliori in campo FOTO

Spal e Genoa impattano sull’1-1 - botta e risposta tra Petagna e Sturaro : punto che serve a poco [FOTO] : Spal-Genoa – Finisce in parità il posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Spal e Genoa impattano sull’1-1, un punto poco utile alle due squadre. La prima occasione del match è casuale: Strefezza prova il tiro trovando la deviazione del suo compagno Di Francesco, palla di poco fuori. Alla mezz’ora gran tiro di Sala e ottima risposta di Radu. Il Genoa risponde con il colpo di testa di Lerager, ben parato da ...

Serie A - posticipo Spal-Genoa 1-1 : 22.36 E' un brodino che muove poco la classifica l'1-1 del 'Mazza' tra Spal (penultima) e Genoa (terz'ultimo). Portieri sugli scudi nel 1° tempo. Radu miracoloso su Sala (30') ma soprattutto sul tap-in a botta sicura di Reca (44') In mezzo (35') il grande volo di Berisha sulla torsione aerea di Lerager.Ripresa. Criscito stende Missiroli: fallo ingenuo,rigore netto,dal dischetto esegue Petagna (55').Palla al centro e pari rossoblù (57') con ...

Spal-Genoa - gli highlights del match – VIDEO : Spal-Genoa, gli highlights del match – VIDEO highlights Spal Genoa| E’ terminato il match tra Spal e Genoa, match valevole per la 13a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights Spal-Genoa L'articolo Spal-Genoa, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Risultati Serie A live - 13ª giornata – Si gioca Spal-Genoa : la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo dopo la sosta per le Nazionali. Il match d’apertura va alla Juve, che vince in rimonta e nel finale a Bergamo consolidando il primato. Il programma prosegue con Milan-Napoli, finisce 1-1 e Torino-Inter. Domenica che si è aperta con il derby emiliano tra Bologna e Parma, finito 2-2. Tre le gare delle 15: Roma-Brescia 3-0, Sassuolo-Lazio 1-2 e Verona-Fiorentina 1-0. Alle 18 ...

Spal-Genoa - le formazioni ufficiali : rientra Di Francesco - sorprese per Thiago Motta : Spal-Genoa, le formazioni ufficiali – La tredicesima giornata di Serie A si chiude a Ferrara. In campo Spal e Genoa in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per la salvezza. La squadra di casa arriva da un periodo fortemente negativo e non trova il gol da 3 partite. Il bottino pieno manca addirittura dal 5 ottobre. Non se la passa meglio il Genoa. Il Grifone sembrava aver giovato dell’arrivo in panchina di Thiago ...

Spal-Genoa - le probabili formazioni : torna Di Francesco - Pandev a supporto di Pinamonti : Spal-Genoa, le probabili formazioni – Spal e Genoa chiudono il tredicesimo turno di Serie A. Un posticipo delicatissimo tra due squadre che sono in piena zona retrocessione. I ferraresi hanno conquistato un punto sul campo dell’Udinese nell’ultimo partita, ma il rigore sbagliato da Petagna nel recupero grida ancora vendetta. Semplici si gioca la panchina. Qualora la Spal non vincesse la posizione del tecnico sarebbe ...