Sorteggio Europei calcio 2020 | le possibili avversarie dell’Italia e tutte le fasce

Europei calcio 2020 : il Sorteggio degli spareggi per gli ultimi quattro posti : Si sono svolti questa mattina i sorteggi degli spareggi per Euro 2020 . Alle già qualificate: Italia, Inghilterra, Germania, Spagna, Ucraina, Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda, Russia, Portogallo, Turchia, Danimarca, Austria, Svezia, Repubblica Ceca, Galles e Finlandia, si aggiungeranno quattro nazionali provenienti da altrettanti percorsi di qualificazione. Le squadre che parteciperanno a questa fase di qualificazione sono state scelte ...

Calcio - Sorteggio Europei 2020 : Italia in prima fascia - rischio girone di ferro con Francia e Portogallo : Il 30 novembre al ROMEXPO di Bucarest (ore 18.00) andrà in scena il sorteggio della fase finale degli Europei 2020 di Calcio. Una rassegna diversa da quella del passato, in quanto il suo format itinerante coinvolgerà più Paesi. Saranno 24 squadre, suddivise in sei gironi da quattro, ad accedere alla fase ad eliminazione diretta: le prime due di ogni girone, più le quattro migliori terze. L’Italia, protagonista di un percorso sensazionale ...