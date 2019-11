Sondaggi elettorali Swg | Fratelli d’Italia supera il 10% | Lega in calo

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 25 novembre 2019)Swg,d’Italiail 10%,inGli ultimidi Swg per il Tg di La7 ci regalano una sfida inedita, che forse in futuro arricchirà la cronaca politica italiana. E’ quella che potrebbe profilarsi tra lad’Italia. Alleati, certo, ma punto di riferimento di una stessa area politica, di un elettorato molto simile.d’Italia sta raggiungendo i valori che un tempo erano di Alleanza Nazionale, mentre larappresenta il grosso del centrodestra, quello che una volta votava Forza Italia, ora ridotto a uno zoccolo duro sempre più ristretto. Essendosi però fumati i confini ideologici il partito della Meloni sa attirare anche quanti AN non l’avevano mai votata, e funge da alternativa a Salvini, forse indebolito dall’essere sempre sulla scena come bersaglio, per esempio ...

