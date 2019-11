Sondaggi elettorali Bidimedia | centrodestra avanti in tutte le regioni italiane

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 25 novembre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 25 novembre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare ...

Sondaggi elettorali Euromedia : Ghisleri “microtasse fanno male al PD” : Sondaggi elettorali Euromedia: Ghisleri “microtasse fanno male al PD” Il Partito Democratico nei Sondaggi elettorali può accusare su alcuni fattori: da una parte Matteo Renzi, dall’altra il fatto di essere nel governo, peraltro accanto al Movimento 5 Stelle, che ha sempre inviso reciprocamente. Ma secondo la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, al PD fanno più male le microtasse, che il leader di Italia Viva, ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega e Pd in crescita - giù Italia Viva : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega e Pd in crescita, giù Italia Viva Gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire pubblicati il 22 novembre confermano la Lega primo partito. Il Carroccio è in continua ascesa: rispetto alla precedente rilevazione, incassa un +0,3 salendo al 34,5%. Piccolo passo in avanti anche per il Pd (+0,1) che si attesta al 19,4%. Brutte notizie invece per Italia Viva. La creatura renziana stenta a ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - eclatante in Emilia Romagna secondo Swg - centrodestra in vantaggio di 8 - 5 punti - Lega primo partito al 32% : Un sondaggio clamoroso che fa sorridere tutto il centrodestra è stato reso noto dall’istituto Swg. secondo l’Ultimissimo sondaggio in Emilia Romagna sarebbe in netto vantaggio la senatrice Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra, sul governatore delle ragione Stefano Bonaccini del Pd. Il vantaggio sarebbe di 8,5 punti. Un divario tra centrodestra e centrosinistra che sembrerebbe netto a poco più di due mese dalle elezioni. Un ...

Ultimi Sondaggi elettorali nazionale - allarme nel Pd - se si andasse ora a votare il centrodestra avrebbe il 50% dei consensi - a trainare la coalizione la Lega : Un ultimo sondaggio redatto tra il 21 e il 22 novembre in collaborazione tra l’agenzia Dire e Istituto Tecnè vede il centrodestra che supera il 50% dei consensi. Un dato che preoccupa non poco i Dem. Secondo il sondaggio il centrodestra eleggerebbe 2/3 del parlamento e potrebbe addirittura cambiare la Costituzione. Un simile scenario ha fatto molto riflette i dirigenti del Pd che hanno deciso che questo governo, pure tra mille litigi, ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - si deciderà all’ultimo voto - centrodestra e centrosinistra sono alla pari - decisi M5S e gli indecisi : Sicuramente la decisione di correre da soli del M5S ha indebolito non poco il centrosinistra in Emilia Romagna. Stefano Bonaccini non era già prima sicuro di una sua riconferma ora rischia di perdere la carica di governatore dell’Emilia solo per pochissimi voti. Al momento il centrosinistra, secondo gli Ultimissimi sondaggi, è in vantaggio di pochissimi voti, solo forse dell’1%. La forbice è la seguente, il centrosinistra è dato tra ...

Sondaggi elettorali - perde voti la Lega : in calo anche la fiducia degli italiani in Matteo Salvini : Con il Sondaggio realizzato dall'istituto Ixè viene evidenziato un calo dei voti per la Lega e un contestuale decremento della fiducia degli italiani nei confronti del leader del Carroccio, Matteo Salvini. Guadagnano consensi Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Italia Viva. Il leader che gode di più fiducia resta Giuseppe Conte.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tp : per il 72 - 7% degli italiani il M5S non è in grado di governare : Sondaggi elettorali Tp: per il 72,7% degli italiani il M5S non è in grado di governare https://www.youtube.com/watch?v=W7IHdZkyRO4& feature=youtu.be Un italiano su due è favorevole all’ingresso dello Stato nell’ex Ilva. Solo il 12,9% si dichiara completamente contrario. Il 25,6% pone il suo niet ma invita lo Stato ad aiutare l’indotto e fare leggi speciali per rilanciare l’area. Sono questi i risultati dei ...

Sondaggi elettorali nazionali - sprofonda il M5S - sale il Pd - la Lega tiene - male Italia Viva : Il Movimento 5 Stelle sta vivendo forse uno dei momenti più bui della sua storia. I Sondaggi per i grillini sia a livello nazionale che a livello locale continuano a scendere impietosamente. L’ultimo Sondaggio reso pubblico ad Agorà su Rai tre da Fabrizio Masia vede il Movimento 5 stelle al 16,1%. Sembrano lontani i tempi in cui il movimento era dato a percentuali pazzesche e sembra soprattutto molto lontano il 4 marzo del 2018, data ...

Sondaggi elettorali EMG - il PD torna al 20% - in calo Italia Viva e Lega : Sondaggi elettorali EMG, il PD torna al 20%, in calo Italia Viva e Lega Piccole buone notizie per il PD dagli ultimi Sondaggi elettorali di EMG per Agorà questa settimana. Secondo l’istituto di Masia è visto in crescita di mezzo punto, e arriverebbe al 20%, soglia al di sotto della quale era sceso un po’ in tutti i Sondaggi. C’è un aumento anche di altre forze di sinistra e progressiste. Sarà l’effetto sardine? ...

Sondaggi elettorali Noto : il M5S corre - partita incerta in Emilia Romagna : Sondaggi elettorali Noto: il M5S corre, partita incerta in Emilia Romagna Ieri gli iscritti alla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle hanno detto no alla pausa elettorale in Emilia Romagna e Calabria, sconfessando in questo modo la linea dei vertici che spingevano per una desistenza non ostile al al Pd. Adesso le possibilità di una riconferma del centrosinistra in uno dei fortini rossi per eccellenza si riducono. Basta leggere i dati ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - sconfessato Di Maio - il M5S corre da solo - l’Emilia a un passo dalla svolta a destra - la Lega esulta - il Pd no : Un Luigi Di Maio scuro in volto ha dovuto ammettere che è stato sconfessato dalla piattaforma Rousseau. Il 70% degli elettori grillini hanno scelto di correre per le regionali in Emilia Romagna e in Calabria da soli. Entro due settimane saranno scelti i nomi dei candidati alla presidenza sia della Regione Emilia Romagna che della Calabria. La notizia arrivata nella serata di ieri è stata una vera “mazzata” per il Pd. In Calabria il ...

Sondaggi elettorali Emilia Romagna - Bonaccini avanti ma M5s mette a rischio vittoria candidato Pd : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno deciso che i pentastellati dovranno partecipare alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna e, stando alle parole di Luigi Di Maio, lo faranno con un loro candidato presidente. Un Sondaggio realizzato dall'istituto Noto per Porta a Porta evidenzia che questa decisione potrebbe mettere in discussione l'affermazione del candidato del Pd, Stefano Bonaccini.Continua a leggere

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - si deciderà al fotofinish in leggerissimo vantaggio il centrodestra - ma il preferito è Bonaccini : Una situazione paradossale quella che si sta per verificare in Emilia Romagna. La regione da sempre governata dalla sinistra italiana si appresta a andare al voto il prossimo 26 gennaio. Le votazioni regionali in Emilia saranno importantissime anche ai fini del proseguo o meno dell’alleanza giallorossa. Secondo gli Ultimi sondaggi le sorti di Stefano Bonaccini, governatore uscente del Pd, si decideranno al fotofinish. Gli elettori ...