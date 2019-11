“So io cosa ti succederà” Paola Caruso | dopo le accuse pesanti la reazione di Moreno

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 25 novembre 2019)non perde occasione per attaccare l’exMerlo. Lo ha fatto anche durante l’ultima puntata di Domenica Live, in quell’occasione laha accusato il deejay – con il quale è stata insieme 4 mesi – di averla registrata e ricattata.il presunto ricatto, laha persino denunciato Merlo. Ha inltre detto che l’uomo non sarebbe stato con lei per amore, ma solo per farsi conoscere e avere visibilità. Non solo: da quel dice laMerlo starebbe passando un momento economico difficile. Proprio in questo momento duro, lei lo avrebbe aiutato per poi accorgersi che lui la stava sfruttando.Merlo si è sentito con le spalle al muro così ha deciso di replicare tramite le stories di Instagram dicendo la sua. Merlo ha chiesto alladi scusarsi con lui per quanto raccontato da Barbara D’Urso, “castronerie e porcherie”, le ha definite.Ecco ...

CarloCalenda : Quello che adoro dei progressisti è l’attenzione ai contenuti!! Il blu è quello dell’UE. Molto di destra. Non so co… - chetempochefa : 'Non c'è più questa vergogna di essere antisemiti. So cosa è successo a Liliana Segre, sono con lei con tutto il mi… - romeoagresti : @GoalItalia #Sarri sul virtual coach: 'Non so neanche di cosa stai parlando. Sono cinque anni che lo usiamo di nas… -