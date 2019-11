Slittino | Coppa del Mondo Lake Placid 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

VIDEO Slittino Coppa del Mondo 2019-2020 : il trionfo dell’Italia nel Team Relay : E’ un’Italia scintillante in questo inizio della Coppa del Mondo di Slittino. Dopo il terzo posto di Dominik Fischnaller, oggi è arrivata una fantastica vittoria degli azzurri nel Team Relay di Igls. La squadra composta da Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e dal duo Ivan Nagler e Fabian Malleier, ha trionfato davanti ai padroni di casa dell’Austria per soli 25 millesimi. Sul gradino più basso del podio ci sale la Germania. ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020. Dominik Fischnaller : “Un inizio perfetto - buon feeling con i materiali” : Domenica memorabile per l’Italia dello Slittino che ha incominciato la Coppa del Mondo nel miglior modo possibile. Sul budello di Igls la nostra Nazionale si è messa in grandissima mostra vincendo nel team relay e conquistando un bel terzo posto con Dominik Fischnaller nel singolo. Risultati davvero di lusso per gli azzurri che lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione, l’altoatesino (in trionfo insieme ad Andrea Voetter e ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2019 : Dominik Fischnaller parte forte ed è subito sul podio! Vittoria per Jonas Mueller : Inizia nel migliore dei modi per l’Italia la Coppa del Mondo di Slittino 2019-2020. Sul budello di Igls – Innsbruck, il primo appuntamento stagionale regala subito un podio per il nostro Dominik Fischnaller. Il successo va al padrone di casa Jonas Mueller che conferma la leadership della prima manche, mentre al secondo posto si classifica il russo Roman Repilov grazie ad una rimonta strepitosa nella seconda discesa. Sui 1232 metri ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : ad Igls è subito Germania. Eggert/Benecken battono Wendl/Arlt - sesti Nagler/Malleier : Ripartono subito da dove avevano finito i tedeschi nella Coppa del Mondo di Slittino nel doppio. È subito Germania in quel di Igls, nella prima tappa del massimo circuito internazionale: doppietta per i teutonici con i soliti Eggert/Benecken che battono i rivali di sempre Wendl/Arlt per soli nove millesimi. Una sfida infinita, che negli ultimi anni sta premiando sempre più il duo più giovane. Per i detentori della sfera di cristallo è il ...

Slittino femminile - Coppa del Mondo 2019-2020 : ad Igls il meteo ribalta gli equilibri. Vince Ivanova - decima Voetter : Esordio con tanti capovolgimenti di fronte per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls. In terra austriaca la prima gara del massimo circuito internazionale è stata quella del singolo femminile: ad imporsi la russa Tatyana Ivanova, in una giornata condizionata dal meteo (soprattutto nella prima tornata). Una rimonta eccezionale per lei che al termine della prima discesa era addirittura tredicesima. Nona vittoria in ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020. Dominik Fischnaller : “Voglio puntare al podio in ogni occasione” : Tutto pronto per il debutto stagionale. Entrano nel vivo gli sport invernali: nel week-end ad Igls scatta la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. L’Italia, come di consueto, punta sulla propria stella Dominik Fischnaller. L’obiettivo è quello di partire forte: per l’altoatesino già una vittoria in terra austriaca, oltre ad un podio arrivato lo scorso anno. Le sue parole alla vigilia alla FISI: “Igls è una ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : l’Italia si affida ai cugini Fischnaller e confida nell’ascesa dei doppi e delle donne : Due vittorie e cinque podi in totale: il bottino della scorsa stagione per la Nazionale italiana di Slittino può essere ritenuto più che soddisfacente. Si appresta a partire una nuova stagione di Coppa del Mondo, con il week-end che aprirà le porte in quel di Igls al massimo circuito internazionale. Gli azzurri vogliono crescere ancora, con una squadra di livello più che buono. Al maschile la stella è ovviamente Dominik Fischnaller che sul ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i favoriti. Regna l’incertezza - tanti nomi per la sfera di cristallo : Tutto pronto in quel di Igls: nel week-end scatta la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale 2019-2020. Se nel femminile sono tante le assenze, a livello di singolo maschile presenti tutti i big, una schiera davvero molto lunga di nomi candidati ad andarsi a prendere la sfera di cristallo: l’incertezza regnerà sovrana, andiamo a scoprire tutti i favoriti. La Russia è riuscita ad interrompere il filotto teutonico, dominando nella ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : le favorite. Assente Geisenberger - che occasione per Taubitz e Britcher : Sta per prendere il via da Igls un’edizione davvero particolare per la Coppa del Mondo di Slittino al femminile. Siamo nemmeno a metà del quadriennio olimpico, dunque ancora lontani dal grande appuntamento, ma saranno davvero tantissime le assenze. Coloro che sarebbero state possibili outsiders diventano così favorite: andiamo a scoprire la situazione. La Germania non vedrà al via Tatjana Huefner, Dajana Eitberger e, soprattutto, Natalie ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Scatta ufficialmente, con la immancabile tappa di Igls-Innsbruck, la Coppa del Mondo 2019/2020 di Slittino, maschile (singolo e doppio) e femminile. Sulla pista austriaca vivremo la prima di nove tappe che si concluderanno a Berchtesgaden-Königssee nel weekend del 29 febbraio-primo marzo 2020. Un anno fa chiudemmo con i titoli per i russi Semen Pavlichenko nel singolo uomini e Roman Repilov nella categoria sprint, quindi monopolio tedesco in ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i convocati dell’Italia per la tappa di Igls - Dominik Fischnaller guida gli azzurri : Nel weekend del 22-24 novembre si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Slittino che andrà in scena a Igls (Austria). L’Italia si rimette in gioco e punta subito a dei risultati importanti con Dominik Fischnaller, l’anno scorso secondo su questo budello e quinto nella classifica finale della massima competizione internazionale itinerante. L’altoatesino punterà a ripetersi ad altissimi livelli e proverà a ...

Calendario Slittino 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali : Siamo ormai giunti ufficialmente al nastro di partenza della stagione 2019/2020 dello Slittino. Nel fine settimana la Coppa del Mondo, maschile e femminile, prenderà il via con la immancabile tappa di Igls-Innsbruck, in Austria, prima di nove tappe che si concluderanno a Berchtesgaden-Königssee nel weekend del 29 febbraio-primo marzo 2020. Si annuncia una stagione quanto mai ricca di eventi dato che, oltre alla Coppa del Mondo, vivremo i ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : l’Italia si allena in Germania - otto azzurri convocati : Manca sempre meno alla prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Slittino che andrà in scena a Igls (Austria) nel weekend del 23-24 novembre. La squadra italiana si è trasferita in Germania per gli ultimi allenamenti in vista dell’esordio stagionale, otto azzurri sono impegnati a Winterberg fino al 10 novembre e poi si trasferiranno ad Altenberg fino al 14 novembre. Agli ordini di Armin Zoeggeler ci saranno le punte di diamante ...

Slittino - due raduni in Germania per gli azzurri : la squadra di Coppa del Mondo prepara l’esordio di Igls : L’appuntamento di Igls si avvicina, ultimi allenamenti in Germania per gli slittinisti prima del via ufficiale della stagione Prima Winterberg, poi Altenberg: gli slittinisti azzurri si sono trasferiti in Germania per curare gli ultimi dettagli in vista dell’esordio stagionale, previsto a Igls (Aut) a fine novembre. Dallo scorso mercoledì, sono otto gli atleti che stanno riassaporando le piste per lo Slittino su pista ...