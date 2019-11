Silvia Dellai dice addio al porno | “Mi sento liberata…”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) “Penso al mio futuro, ho deciso di cambiare vita. Ora miliberata…“. Con queste parole dette durante un’intervista a Wired,ha dettoal. Conosciuta in coppia con la sorella Eveline, le due “gemelle del” erano diventate famose in tutto il mondo., 26 anni, è apparsa anche a Live Non è la D’Urso ma non è la televisione il suo futuro: ha deciso di fare la dj. Nata a Villamontagna, lafarà dj-set in Italia ma anche in Repubblica Ceca. La sorella Eveline continuerà invece la carriera nell’hard. L'articoloal: “Miliberata…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

