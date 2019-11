Sicilia | al via settimana prevenzione malattie sessualmente trasmissibili

Maltempo Sicilia - frane e esondazioni : al via lavori per 137mila euro a Gangi : A Gangi, nel Palermitano, primi interventi urgenti di protezione civile per un importo di 137mila euro dopo l’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito l’intero territorio Siciliano tra ottobre e novembre dello scorso anno. La Giunta regionale aveva dichiarato lo stato di calamità naturale e, successivamente, il Governo nazionale lo stato di emergenza. Il progetto prevede l’intervento di pulitura su alcune porzioni del ...

Lega - in Sicilia l’ex berlusconiano Nino Minardo va con Salvini : nel 2014 è stato condannato in via definitiva per abuso d’ufficio : Nuovo acquisto per Matteo Salvini in Sicilia. La Lega ha ufficializzato l’arrivo di Nino Minardo, deputato di Forza Italia alla terza legislatura. È lo stesso parlamentare ex berlusconiano a ufficializzare l’arrivo al Caroccio su facebook, postando una foto con l’ex ministro dell’Interno: “L’incontro di oggi con Matteo Salvini – ha scritto Minardo – ha sancito la conclusione di un percorso di ...

Sicilia : riaperto alle auto tratto A19 - da stasera viabilità normale anche per mezzi pesanti : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – E’ stato riaperto questa mattina, ai mezzi non oltre le 3,5 tonnellate, il tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Termini Imerese e agglomerato industriale, chiuso da ieri a causa del cedimento di un giunto di dilatazione. Entro stasera, fa sapere Anas, il tratto sarà percorribile anche dai mezzi pesanti che, al momento, devono utilizzare il percorso alternativo ...

Crocetta rinviato a giudizio : l’ex governatore della Sicilia accusato di corruzione : Rosario Crocetta, ex governatore della regione Sicilia, è stato rinviato a giudizio dal gup di Palermo con l’accusa di corruzione. Si tratta di un procedimento che nasce dall’inchiesta sull’armatore trapanese Morace. Il 68enne esponente del Partito Democratico, è stato presidente della Sicilia dal 10 novembre 2012 al 18 novembre 2017. Vitalizi, Sicilia e Trentino non hanno rispettato l'accordo ...

Sicilia : corruzione - Crocetta rinviato a giudizio : Palermo, 18 nov. (Adnkronos) – L’ex Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta è stato rinviato a giudizio dal gup di Palermo Claudia Rosini, con l’accusa di corruzione, nell’ambito dell’inchiesta sull’armatore Vittorio Morace. Il giudice si è dichiarato incompetente per territorio per gli altri imputati tra cui l’ex sottosegretario Simona Vicari, anche lei indagata per corruzione. Così il ...

Sicilia : Flai Cgil - 'bene 40mln per reti consorzi bonifica - interventi non più rinviabili' (2) : (Adnkronos) - "L’acqua deve rimanere una risorsa pubblica – prosegue la Flai- e la Regione deve farsi carico della gestione, mettendo fine ad anni di inefficienze che vengono scaricate sulle spalle del personale". Oggi, rileva il sindacato, "nella maggior parte dei casi i consumi vengono rilevati in

Sicilia : Flai Cgil - 'bene 40mln per reti consorzi bonifica - interventi non più rinviabili' : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - "Ci auguriamo che non si tratti solo di un annuncio. Al governo comunque chiediamo di mantenere gli impegni presi, intervenendo subito per garantire il funzionamento dei consorzi: un intervento strutturale sulle reti colabrodo non è infatti più rinviabile". Così Filipp

Sicilia : commissione Ars avvia iter per riaprire Terme Sciacca - bando di gara in primavera : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Un cronoprogramma condiviso per avviare velocemente la procedura per la riapertura delle Terme di Sciacca. E' quanto deciso in VI commissione Ars che ha avviato l'iter per la pubblicazione della manifestazione di interesse, entro gennaio, e della stesura del conseguent

Caro viaggi in aereo per Natale - voli per la Sicilia aumentano del 365% : Scatta il Caro voli per tornare in Sicilia durante il Natale. Una pressi ormai consolidata a discapito dei giovani che vogliono tornare a casa per trascorrere in famiglia le festività natalizie e per i turisti. Un volo da Roma o da Milano per Palermo o Catania può superare le 500 euro. Come ogni anno, con l’avvicinarsi delle ferie natalizie, Federconsumatori riceve decine e decine di segnalazioni da parte di lavoratori e studenti del sud ...

Corruzione - rinviato a giudizio il capogruppo del Pd in Sicilia Giuseppe Lupo : Il capogruppo del Pd all’Assemblea regionale Siciliana sarà processato per Peculato. Il gup di Palermo ha rinviato a giudizio Giuseppe Lupo, capogruppo dem al consiglio regionale dell’isola, e l’ex amministratore giudiziario Walter Virga, già coinvolto nell’inchiesta sull’ex magistrato Silvana Saguto. Il processo comincerà davanti ai giudici della terza sezione del tribunale il 3 marzo. A darne notizia è il sito ...

