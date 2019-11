Si dimette il segretario del Papa Giallo sui motivi Le voci su Badoo

Voci dal Vaticano : "Si sta per dimettere il segretario del Papa" : Giuseppe Aloisi Dopo il capo della Gendarmeria e il vertice dell'Autorità Finanziaria sta per lasciare pure il segretario personale del Papa. E qualcuno parla di "giallo" attorno ai motivi di questa decisione Monsignor Fabiàn Pedacchio non sarà più il segretario personale di Papa Francesco. Più di una fonte lo afferma con certezza. Per quanto, almeno per ora, si tratti solo di Voci. Non è poi così inconsueto. In questo periodo, ...