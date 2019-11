Serie A | Lecce-Cagliari rinviata per maltempo

Serie A - Lecce-Cagliari rinviata a domani per la pioggia che cade sul Salento [FOTO] : Il maltempo che sta flagellando da giorni l’Italia condiziona anche il campionato di calcio di Serie A. Dopo che per tutto il giorno si è temuto il rinvio di Sampdoria-Udinese a Marassi, con Genova letteralmente messa in ginocchio dalla pioggia, a non giocarsi è stato il posticipo fra Lecce e Cagliari. Sulla città pugliese, infatti, ha piovuto insistentemente tutto il pomeriggio/sera e il terreno di gioco del via del Mare si è ...

Risultati Serie A - classifica/ A Lecce non si gioca : terreno di gioco allagato : Risultati Serie A e classifica: nella 13giornata la Lazio difende il terzo posto battendo il Sassuolo nel recupero, tris della Roma sul Brescia.

Calcio - 13a giornata Serie A 2019-2020 : rinviata Lecce-Cagliari! Possibile recupero domani : rinviata Lecce-Cagliari. Questa è la decisione presa dall’arbitro Mariani vista l’impraticabilità del campo dello stadio Via del Mare. Le abbondanti precipitazioni che hanno colpito tutta la città pugliese nelle ultime ore hanno reso imPossibile il corretto svolgimento della partita. Una scelta dettata anche dal previsto peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore, con la pioggia che dovrebbe diventare ancora più intensa. ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse : il Cagliari cerca di volare anche a Lecce : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse fissate per le partite, valide nella 13giornata del primo campionato, previste il 23-24 novembre 2019.

Dove vedere Lazio – Lecce streaming e tv - 12a giornata Serie A : Dove vedere Lazio – Lecce streaming e tv, 12a giornata Serie A streaming Lazio Lecce| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Lazio Lecce arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di domenica 10 novembre alle 15.00. Lazio Lecce in streaming e in tv: ecco Dove vederla La partita sarà visibile su Sky. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti streaming, ritenuti però illegali come ...

Dove vedere Lazio – Lecce streaming e tv - 12a giornata Serie A : Dove vedere Lazio – Lecce streaming e tv, 12a giornata Serie A streaming Lazio Lecce| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Lazio Lecce arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di domenica 10 novembre alle 15.00. Lazio Lecce in streaming e in tv: ecco Dove vederla La partita sarà visibile su Sky. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti streaming, ritenuti però illegali come ...

#SerieATwitterClub - continua la crescita del Lecce sui social : Dopo il posticipo del lunedì sera torna il classico appuntamento con il #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sulla giornata di campionato, che mette in evidenza le partite più discusse su Twitter. Il match più twittato della giornata è stato quello dell’Olimpico di Roma, che ha messo di fronte i giallorossi di Fonseca e il […] L'articolo #SerieATwitterClub, continua la crescita del Lecce sui social è stato realizzato da Calcio ...

La moviola del sabato di Serie A – De Ligt ripete ‘quasi’ Lecce - Lautaro come Ronaldo : ma serve uniformità : Quanti giorni sono passati da mercoledì a sabato? Tre. Cosa è cambiato in Serie A? Il turno, 11° e non più 10°, e le partite in programma. Sì, solo questo. Perché per il resto sembra essere proprio tutto uguale e identico. Una sorta di replay di qualche sera fa. Polemiche arbitrali, strascichi, veleni, frecciate. Sta iniziando a diventare preoccupante. E, forse, sta iniziando a diventare anche un alibi per ogni squadra. Quando non ...

#SerieATwitterClub - Lecce-Juventus è la sfida più discussa : Frenano le big di Serie A nella nona giornata di campionato, che ci riporta al #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sul turno andato in scena nel weekend, che mette in evidenza le partite più discusse su Twitter. Il match più twittato è stato proprio il pareggio del “Via del Mare” di Lecce, tra i […] L'articolo #SerieATwitterClub, Lecce-Juventus è la sfida più discussa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Risultati Serie A live - 9^ giornata : pari tra Lecce e Juve - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per la nona giornata. Il turno si apre con la vittoria del Sassuolo nell’anticipo del venerdì: sbancato il campo del Verona con un gol di Djuricic. La prima gara del sabato finisce 1-1: il Lecce blocca la Juve e se l’Inter vince può superarla in vetta. Partita casalinga anche per l’Atalanta contro l’Udinese. Il programma completo e la classifica. VENERDI’ ore ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i giallorossi fermano Madama al Via del Mare! La Vecchia Signora sente la pressione dell’Inter. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.08 LE Pagelle DEL LECCE: Gabriel 7,5, Meccariello 6,5 (dal 72′ Rispoli 6), Lucioni 6,5, Rossettini 6, Calderoni 5,5; Petriccione 6, Tachtsidis 5,5, Majer 5,5 (dal 58′ Tabanelli 6), Mancosu 7, Farias 5,5 (dal 45′ Lapadula 6,5), Babacar 6,5. All. LIVErani (in panchina Coppola) 7. 17.07 LE Pagelle DELLA ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Lecce-Juventus 1-1. Botta e risposta dal dischetto tra Dybala e Mancosu : L’anticipo odierno delle ore 15.00 della nona giornata della Serie A di Calcio vede il pareggio per 1-1 della Juventus a Lecce: entrambi i gol arrivano su rigore. Vantaggio bianconero con Dybala al 50′, pari al 56′ di Mancosu. La Juventus sale a 23 in classifica e l’Inter oggi potrebbe riprendersi la vetta solitaria della graduatoria. Nel primo tempo bene la Juventus, che passerebbe anche in vantaggio al 15′ con ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : finale tutto da vivere al Via del Mare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 98′ FINISCE QUI! IL LECCE FERMA LA JUVENTUS SULL’1-1! 97′ Ultimo calcio piazzato per la Juventus. 96′ GABRIEL SU HIGUAIN! Risponde presente sul tiro diagonale del Pipa. 95′ Lapadula fa salire la squadra e subisce fallo: clima infuocato. 94′ Spinge Cuadrado! Ancora angolo per la Juventus. 92′ Resta giù anche Bentancur: tantissime ...

Serie A - Juventus fermata a Lecce (1-1) : 17.00 Sorpresa al Via del Mare: un bel Lecce stoppa la Juve (priva di CR7) sull'1-1. Bene i salentini in avvio: ci prova Majer,Szczesny c'è. Poi i bianconeri iniziano a prendere campo.Muro giallorosso su Bernardeschi-Dybala, gol annullato a Higuain (fuorigioco) col Var,strepitoso al 26' Gabriel su Dybala. Ripresa. Un fallo di Petriccione su Pjanic,da punizione dal limite,diventa rigore col Var Dal dischetto esegue Dybala (50').Altro penalty ...