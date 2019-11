Serie A | altro che trasparenza | gli arbitri continuano a tenere in ostaggio il Var

Clamorosa rivelazione ag. Cavani : “Contatti con club di Serie A - ma non posso dire altro! Può giocare in qualsiasi big d’Europa…” : L’agente di Cavani parla di contatti con club italiani Il fratello-agente di Edinson Cavani, Walter Guglielmone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli1926, riguardo il futuro di Edi. Ecco quanto ha dichiarato: Che succede con Edi? Negli ultimi giorni si parla di un addio al PSG e del passaggio negli Stati Uniti, probabilmente ai Los Angeles Galaxy per sostituire Ibrahimovic. Quanto c’è di vero? “Sempre si parla, per ora ...

Atalanta - altro record legato ai gol : è la prima squadra nella Serie A a segnare almeno 2 reti in tutte le prime 10 giornate : Grazie al 2-2 contro il Napoli, l’Atalanta firma un altro record legato ai gol: i bergamaschi sono la prima squadra nella storia della Serie A a segnare 2 gol in tutte le prime 10 partite di campionato Dopo il 2-2 maturato contro il Napoli, l’Atalanta difende la terza posizione in campionato e si gode un attacco supera da 30 gol in 10 partite: un attacco da record! Dopo il primato dei 28 gol in 9 giornate, la ‘Dea’ ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : Aggiunte Bojack Horseman 6A e altro : Netflix Italia catalogo Serie Tv – Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano. Cosa c’è su Netflix? Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali ...

Baseball - World Series MLB 2019 : altro successo per il Washington Nationals - Astros ko 12-3 - Serie sul 2-0 : Le World series della MLB di Baseball 2019 sembrano sempre più nelle mani dei Washington Nationals, con la formazione della capitale capace di vincere anche gara-2 contro gli Houston Astros, questa volta al termine di una prestazione dirompente, per il punteggio di 12-3. Gli Astros scelgono come starter pitcher Justin Verlander, che concede subito una base su ball a Trea Turner, il quale guadagna la seconda base a seguito del singolo di Adam ...

Italia - altro che sbadigli! La vittoria contro il Liechtenstein regala 5 record e la testa di Serie ad Euro 2020 : L’Italia supera 0-5 il Liechtenstein e sarà testa di serie ad Euro 2020: gli azzurri ritoccano 5 record importanti nella vittoria che vale il primo postono nel Girone J Missione compiuta. L’Italia doveva battere il Liechtenstein per blindare lo status di testa di serie ad Euro 2020 e il successo è arrivato con un rotondo 0-5 che se da una parte non rende giustizia ai padroni di casa, pericolosi in seguito a qualche ...

Serie C - altro esonero : ribaltone in casa Fermana : La Fermana comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra mister Flavio Destro: oltre al tecnico viene sollevato dall’incarico anche il vice Vincenzo Rodia. All’ex tecnico gialloblù e al suo vice vanno i ringraziamenti da parte della società per i traguardi raggiunti nel corso della sua gestione e la professionalità dimostrata durante l’intera gestione stessa. La seduta di allenamento ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : altro successo per la Ego Siena - vincono anche Bolzano e Pressano : La Serie A di Pallamano maschile 2019 è giunta al suo sesto turno, e la Ego Siena continua la sua marcia in testa alla classifica, con la formazione toscana capace di sconfiggere anche la Junior Fasano per 37-30, restando a punteggio pieno grazie anche alle 10 reti del grande ex Demis Radovcic. Dietro fa un passo avanti il Pressano, vittorioso 23-21 sul Conversano nel big match del turno, mentre il Bolzano dilaga in casa contro la MFoods ...

Anticipazioni Serie tv : Grey’s anatomy - Supernatural - Riverdale - Supergirl - The Walking Dead e altro : Anticipazioni serie tv: Grey’s anatomy, Supernatural, Riverdale, Supergirl, The Walking Dead e altro Noi appassionati serial-addicted siamo sempre a caccia di succulenti spoiler e Anticipazioni delle nostre amate serie tv, quindi abbiamo cercato di far convergere in un unico articolo tutte le notizie cacciate fuori dal web e non solo. Inutile dirvi che se proseguite con la lettura c’è un alto rischio di SPOILER. Serializzato avvisato, ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Milano - altro colpo straordinario. Arriva Luis Scola! : La sensazione che quest’anno l’Olimpia Milano volesse fare le cose veramente sul serio la si aveva già dall’inizio dell’estate, ma ora si può iniziare davvero a sognare. La società lombarda ha infatti ufficializzato l’arrivo dell’argentino Luis Scola, giocatore duttile sia a centro area che nel ruolo da quattro. Una stella che affiancherà lo spagnolo Sergio Rodriguez in una squadra dalle molteplici ...

