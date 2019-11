Sempre meno bimbi nati in Italia

Lozano è Sempre meno oggetto misterioso : Arriba arriba. El Chucky. Non ancora col passo di Speedy Gonzales, ma Hirving Lozano è sempre meno un oggetto misterioso di questo Napoli. A conferma – l’ennesima – che se il club avesse ascoltato di più Ancelotti in sede di mercato, sarebbe stato meglio. “Chi nun tene coraggio, nun se cocca ch’ ‘e femmene belle” recita un vecchio adagio. Ieri, Lozano ha segnato il suo secondo gol consecutivo. Personale e del ...

In Italia arrivano Sempre meno migranti : A meno di un’impennata improvvisa a dicembre, il 2019 sarà uno degli anni con meno sbarchi dal 1997 ad oggi

Samsung Galaxy S10 Lite è Sempre meno “lite” con Snapdragon 855 e tripla fotocamera : Samsung Galaxy S10 Lite sempre più vicino e sempre meno "Lite", almeno in base alle ultime indiscrezioni: il nuovo smartphone di fascia alta potrebbe arrivare tra qualche settimana con specifiche davvero interessanti. L'articolo Samsung Galaxy S10 Lite è sempre meno “Lite” con Snapdragon 855 e tripla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Fiorentina : Sempre meno spazio per Pedro - Chiesa può traslocare sulla fascia : La Fiorentina inizia a pensare alla trasferta di Verona di domenica 24 novembre. Montella si gioca una buona fetta di futuro in un match che arriva al termine di un periodo molto difficile per i viola. Per questo il tecnico medita alcuni cambi di formazione in una squadra che ritroverà finalmente Ribery. Il francese torna a disposizione dopo le tre giornate di squalifica e sarà titolare. Peccato che per una buona notizia dalle parti di Firenze ...

Stipendi - le donne pagate Sempre meno anche se fanno lo stesso lavoro degli uomini : Più soldi di Stipendio agli uomini, molti meno alle donne. Sia in ambito privato che nel settore pubblico. Una disparità confermata dall'Inps pure per il 2018. Un divario...

Agnelli a Oxford : “Il calcio va verso la recessione - ai giovani piace Sempre meno” : Ai giovani il calcio piace sempre meno, e anche se “il sistema così com’è, per chi si chiama Juve, Real o Bayern, funziona e potrebbe andare avanti all’infinito”, la verità è che alle porte c’è la recessione del pallone. Lo ha spiegato Andrea Agnelli agli studenti del Corpus Christi College, a Oxford, in una lezione sull’economia del calcio. Secondo il presidente della Juventus – scrive il Sole 24 Ore – dopo ...

Alpi - Sempre meno neve. Ma i ‘capitani coraggiosi’ guardano solo al bottino : Con dispettosa tempestività quest’autunno la situazione meteorologica si è messa di traverso ai facili profeti della fine dello sci nell’epoca del riscaldamento globale. E così l’apertura anticipata a metà novembre delle stazioni sciistiche non riguarda solo i consueti ghiacciai e le piste intorno ai 3mila metri, ma anche località come Cortina e Madonna di Campiglio. Gli esperti dell’Ocse parlano di “Linea di ...

Sempre meno smartphone Huawei e Honor con aggiornamenti mensili : lista a novembre 2019 : Non è una buona notizia per tanti possessori di smartphone Huawei e Honor: Sempre meno modelli dei due brand riceveranno aggiornamenti mensili di sicurezza e dovranno semmai accontentarsi solo di quelli trimestrali. Un nuovo bollettino messo a disposizione direttamente sulle pagine di supporto del sito del produttore include un numero di device inferiore rispetto a quelli condivisi sulle pagine di OM solo lo scorso maggio. Meglio chiarire ...

Passare a Kena Mobile costa Sempre meno : abolito (per ora) il costo della SIM : Passare a Kena Mobile costa ancora meno: l'operatore virtuale ha infatti deciso di abolire il costo della SIM per tutti gli utenti che decideranno di diventare clienti. L'articolo Passare a Kena Mobile costa sempre meno: abolito (per ora) il costo della SIM proviene da TuttoAndroid.

I tumori fanno Sempre meno paura : da oggi in Italia un nuovo strumento in grado di rendere più efficaci le cure : Aiuterà le cure contro i tumori ad avere maggiore efficacia, grazie alla sinergia tra ipertermia profonda, chemioterapia e radioterapia. Entra così in funzione, per la prima volta in Italia, presso il Polo di radioterapia oncologica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, un sistema di ipertermia profonda per la cura dei tumori in grado di ottimizzare la risposta a chemioterapia e radioterapia. Il macchinario, testato con effetti ...

Minori - l’Italia non è un paese per bambini : Sempre meno e sempre più poveri. E la spesa sociale e quella per per l’istruzione calano : C’è un’Italia vietata ai Minori. Perché se negli ultimi dieci anni è triplicato il numero di bambini e adolescenti in povertà assoluta (oggi sono oltre 1,2 milioni), questo si riflette anche sulle difficili condizioni abitative in cui molti di loro sono costretti. In un paese in cui circa 2 milioni di appartamenti rimangono sfitti e inutilizzati, negli anni della crisi il 14% dei Minori ha fatto i conti con gravi disagi su questo fronte. E ...

In Italia nascono Sempre meno bambini. Genitori sempre più anziani : La crisi economica ha avuto un impatto anche sull'aumento della denatalità. Nel 2008, in Italia i minori rappresentavano il 17.1% della popolazione residente, mentre nel 2018 sono ridotti al 16.2%. Un fenomeno che si è sviluppato in maniera non uniforme, ma che si è concentrato in particolare nel sud e nelle isole - che hanno perso un minore ogni 10 - e che al centro e al nord è stato meno incisivo per la presenza delle ...

I Btp rendono Sempre meno? Compra - vendi (e guadagna) come i veri trader : Tra luglio e agosto i prezzi del decennale sono scesi. Poi sono risaliti molto. Ogni oscillazione importante si può capitalizzare, anche con somme limitate. Ecco come

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Ottobre : Con Renzi l’evasione è salita e si recupera Sempre meno : Sprofondo Con Renzi l’evasione è salita e si recupera sempre meno Le due relazioni del Def – Nonostante i proclami, dopo la riforma del fiorentino, nel 2016 il sommerso è aumentato Un bluff come i tanti “record” nella lotta agli evasori di Luciano Cerasa Franza o Spagna di Marco Travaglio Da quando esistono i 5Stelle, lo sport preferito dei giornaloni è annunciare “rivolte”, sommosse, fughe di massa, esodi biblici, fino alla ...