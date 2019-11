SCUOLA Studenti disabili | più risorse per metter fine al ghetto di Stato

Studenti disabili : la battaglia per l’integrazione a SCUOLA riguarda tutti noi : Le scuole sono luoghi pieni di persone, pieni di vita, pieni di voci urlanti o di silenzi concentrati. Eppure, pensando alla scuola, una delle prime parole che vengono in mente è: solitudine. Salvo in casi particolari, non così rari ma comunque casuali, le scuole italiane sono oggi infatti luoghi dove le solitudini si incrociano: a partire dal gradino più alto della scala gerarchica, la scuola dell’autonomia ha creato la figura del ...

SCUOLA - studenti in gita? Per le insegnanti responsabilità limitata : Il docente non è responsabile per la caduta della studentessa dalla lettiga del pronto soccorso, dove era stata portata per un malore

Bruciore alla gola e agli occhi - malori in una SCUOLA media : studenti intossicati dallo spray al peperoncino : Due studentesse della scuola media “Agostino Gemelli” di via Pescarenico 2, in zona Famagosta a Milano, sono rimaste intossicate e trasportate in ospedale (clinica De Marchi e San Paolo) dopo che qualche ragazzino ha spruzzato dello spray al peperoncino in un bagno dell’istituto. Secondo quanto riferito dal 118, complessivamente sono rimasti coinvolti 35 studenti tra gli 11 e i 13 anni che sono stati medicati sul posto per ...

Cerveteri - sindaco Pascucci con gli studenti per la SCUOLA Mattei : Cerveteri, sindaco Pascucci con gli studenti per la scuola Mattei – Delegazione alla Città Metropolitana – Questa mattina il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, insieme ad una delegazione composta dai quattro rappresentanti di Istituto, da due docenti e da un genitore membro del Consiglio di Istituto dell’Enrico Mattei si è recato presso la Città Metropolitana, Ente titolare del plesso, per segnalare la gravissima situazione di ...

A Brindisi c’è una SCUOLA in cui gli studenti entrano alle 9. E sono più bravi e attenti in classe : Su Repubblica il caso, unico in Italia, di una scuola in cui gli studenti entrano in classe alle 9, ovvero un’ora dopo rispetto a tutti gli altri istituti. Si tratta dell’Istituto Tecnico Industriale Majorana, a Brindisi (1300 alunni). sono due le classi che, da un anno, hanno sperimentato l’ingresso posticipato. Ora sono arrivati i primi risultati, incoraggianti, e ne saranno coinvolte altre. I dati raccolti ...

Fulmine colpisce in pieno una SCUOLA : panico tra gli studenti - i vigili del fuoco sono ancora sul posto : Un Fulmine ha colpito in pieno una scuola creando il panico a Pozzuolo del Friuli. E’ accaduto all’Ipsaa Stefano Sabbatini, il cui edificio è stato invaso dal fumo alcuni minuti fa, intorno alle 14. Prima si è sentito un forte boato e poi il fumo ha invaso tutte le stanze dell’istituto scolastico. Sembra che gli studenti presenti siano tutti stati messi al sicuro. Sul posto ci sono ora i vigili del fuoco. Seguono ...

Sciopero SCUOLA : lezioni a rischio 11 e 12 novembre - l'8 protesteranno gli studenti : Il comparto scuola dovrà far fronte ad un paio di scioperi nel mese di novembre. Nei prossimi giorni si assisterà a delle agitazioni sindacali che verranno anticipate da una protesta studentesca a livello nazionale. Cominciando proprio da quest’ultima, nella giornata di venerdì 8 novembre si terrà una manifestazione da parte degli studenti di tutta Italia che denunciano i tagli all’istruzione da parte del Governo. Si chiede un cambiamento ...

Topi a SCUOLA - studenti in rivolta davanti al liceo don Milani : School classroom with blackboard Gli studenti del liceo don Lorenzo Milani di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli sono in stato di agitazione inseguito alle operazioni di derattizzazione e di disinfezione dei locali in cui sono stati trovati i Topi. Nonostante le operazioni di Bonofica gli studenti protestano per la scarsa igiene in cui versa il loro istituto, gli studenti hanno manifestato, con tanto di fumogeni e ...

Palermo - la SCUOLA più grande d'Italia : tremila studenti - 370 prof - 120 aule : Più che un preside è un sindaco, Vito Pecoraro, a capo dell'Istituto Alberghiero Pietro Piazza di Palermo, la scuola più popolosa d'Italia. Le cifre: poco meno di 3 mila...

Pizzo. Duecento studenti della SCUOLA media hanno invaso la pineta colorandola di giallo : Ritorna Puliamo il Mondo di Legambiente, l’edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale

Roma - muore il clochard che vive vicino alla SCUOLA : studenti e famiglie fanno la colletta e gli pagano il funerale : La scuola di via Principe di Piemonte a Roma ha perso un amico: Pierre, il clochard che viveva nella roulotte vicino al plesso. E per lui i bambini hanno raccolto due euro a testa: 1008 in tutto che sono serviti per il funerale. Un’iniziativa spontanea nata dagli allievi e dalle loro famiglie che per anni hanno vissuto accanto al “signore francese della roulotte”. Pierre, infatti, viveva lì da 15 anni in una piccola carovana bianca con attaccato ...

Luca Zingaretti ad ArtMedia – Cinema e SCUOLA incontra gli studenti : “Io - da calciatore ad attore. Nella vita mai dire mai!” : Mercoledì 23 ottobre si è svolto nello spazio di Roma Lazio Film Commission l’evento promosso e realizzato da ArtMedia – Cinema e scuola. IMMAGINI PERSONAGGI STORIE. Percorsi di Cinema per studenti. Ospite dell’appuntamento Luca Zingaretti, accolto da un gremito pubblico di giovani: hanno partecipato all’iniziativa gli studenti del Liceo Plinio Seniore, dell’IIS Gaetano De Sanctis, del Liceo Artistico Ripetta, dell’Accademia Artisti, di ...

SCUOLA/ Metti che un docente precario trascini studenti svogliati e pigri... : A SCUOLA gli incarichi temporanei non sono solo spreco di tempo. Può capitare che si trasformino in una ventata di realtà e in un'occasione di crescita

San Romolo "isolata" - SCUOLAbus per portare gli studenti verso le scuole : Da lunedì o martedì prossimi si ipotizza, salvo verifiche ulteriori, l'apertura al traffico veicolare per fasce orarie compatibili col cantiere