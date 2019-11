Scioperi | incrociano le braccia controllori di volo e personale autostradale Alitalia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Giornata disia per il trasporto aereo sia per le autostrade. Lunedì 25 novembre dalle 13 alle 17lediper un’agitazione proclamata da Ast-Confsal, Cub Trasporti/AirCrowCommittee, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Uglta e AssiQuadri.ha cancellato oltre 100 voli: l’elenco è sul sito della compagnia. Nel frattempo è mobilitato anche il. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica in questo caso hanno deciso la protesta in seguito alla rottura delle trattative per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro del comparto.ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi per i passeggeri. Il piano prevede l’utilizzo di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di imbarcare i viaggiatori coinvolti nelle ...

