Scioperi | incrociano le braccia controllori del traffico aereo e personale autostradale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Giornata disia per il trasportosia per le autostrade. Lunedì 25 novembre dalle 13 alle 17ledi volo per un’agitazione proclamata da Ast-Confsal, Cub Trasporti/AirCrowCommittee, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Uglta e Assivolo Quadri. Alitalia ha cancellato oltre 100 voli: l’elenco è sul sito della compagnia. Nel frattempo è mobilitato anche il. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica in questo caso hanno deciso la protesta in seguito alla rottura delle trattative per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro del comparto. Alitalia ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi per i passeggeri. Il piano prevede l’utilizzo di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di imbarcare i viaggiatori coinvolti nelle ...

