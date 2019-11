Sci alpino | Coppa del Mondo Levi 2019 | Moelgg l’eterno giovane | Vinatzer il nuovo che

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Come quantità di buone prestazioni non è stato certo un weekend esaltante quello dell’Italia negli slalom dideldi, i primi stagionali, peraltro su una pista, laBlack, tradizionalmente sfavorevole ai colori azzurri. Solo tre nostri rappresentanti si sono qualificati per la seconda manche dei due slalom, sabato quello femminile e ieri quello maschile. Martina Peterlini lo ha fatto piazzandosi ventunesima nella prima metà della gara riservata alle donne e poi al traguardo è arrivata ventiseiesima portandosi a casa i suoi primi punti in. Manfrede Alexhanno terminato la prima manche dello slalom maschile in sesta e tredicesima posizione per poi chiudere la gara rispettivamente decimo e tredicesimo.ha ottenuto il suo 119° piazzamento tra i primi dieci in una gara didel, solo Alberto Tomba con 127 è riuscito a fare di ...

nocciolone : - FicrLombardia : RT @AlpiFisi: Sci alpino: nello speciale di Bormio la Giordani è terza. Da Prada è settimo in campo maschile (fotogallery) - zazoomnews : Sci alpino slalom maschile Levi: un round per ciascuno tra Kristoffersen e Pinturault per la Coppa sarà duello fino… -