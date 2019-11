Sci alpino | Coppa del Mondo Killington 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 saluta per la prima volta il Vecchio Continente, ed è pronta a sbarcare in Nord America. Gli uomini, infatti, saranno impegnati nella prima parte della trasferta oltre Oceano, con l’appuntamento canadese di Lake Louise. Il Circo Bianco al maschile sarà impegnato in due prove veloci, come tradizione sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill. Il programma prevede la discesa libera nella ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington e Lake Louise 2019 : calendario fine settimana - orari - tv e programma : La Coppa del Mondo di sci alpino si trasferisce questa settimana in Nordamerica per la disputa delle classiche gare a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre. Nel prossimo weekend, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre il gigante e lo slalom femminili di Killington, località statunitense del Vermont che per il quarto anno consecutivo ospita gare tecniche del Circo Rosa, e la discesa e il superG maschili di Lake Louise, località canadese ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2019 : Moelgg l’eterno giovane - Vinatzer il nuovo che avanza - ma per l’Italia dello slalom il podio resta lontano : Come quantità di buone prestazioni non è stato certo un weekend esaltante quello dell’Italia negli slalom di Coppa del Mondo di Levi, i primi stagionali, peraltro su una pista, la Levi Black, tradizionalmente sfavorevole ai colori azzurri. Solo tre nostri rappresentanti si sono qualificati per la seconda manche dei due slalom, sabato quello femminile e ieri quello maschile. Martina Peterlini lo ha fatto piazzandosi ventunesima nella prima metà ...

Sci alpino - slalom maschile Levi : un round per ciascuno tra Kristoffersen e Pinturault - per la Coppa sarà duello fino alla fine : Come tutti gli addetti ai lavori avevano previsto è già duello per la Coppa del Mondo generale tra Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault, anche se un vero e proprio testa sul filo dei centesimi tra i due non c’è ancora stato. Nel gigante di un mese fa a Soelden infatti ha trionfato Pinturault e il norvegese, pur campione del mondo in carica della specialità, non è andato al di là del diciottesimo posto. Oggi i ruoli a Levi si sono esattamente ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : Shifrin e Kristoffersen in testa al prize money ranking. Quanti soldi guadagnano gli sciatori? : Mikaela Shiffrin e Henrik Kristoffersen si sono portati in testa al prize money ranking, la speciale classifica stilata dalla Federazione Internazionale degli Sport Invernali che prende in considerazione i guadagni economici dei vari atleti. In ogni tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 vengono messi in palio 120mila franchi svizzeri complessivi (circa 109mila euro) di cui 45mila franchi riservati al vincitore (circa 41mila euro), salvo delle ...

Sci alpino - Manfred Moelgg : “Speravo nel podio - ma sono contento della sciata”; Alex Vinatzer : “Un ottimo inizio di stagione” : Il primo appuntamento tra i pali stretti è andato in archivio. Sulla pista di Levi (Finlandia), gli specialisti della Coppa del Mondo di slalom maschile di sci alpino si sono esibiti ed a sorridere è stato il norvegese Henrik Kristoffersen, autore di un’ottima seconda manche che gli ha permesso di prendersi la scena davanti al francese Clement Noel (+0″09) e allo svizzero Daniel Yule (+0″18). In casa Italia ci sono dei piccoli ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : a Kristoffersen lo slalom di Levi - Moelgg nella top ten : Kristoffersen trionfa nello slalom di Levi, Moelgg chiude nella top ten. Dodicesimo Vinatzer: è il suo miglior risultato di sempre nello slalom Henrik Kristoffersen si è aggiudicato lo slalom di Levi, seconda tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svedese, con il tempo di 1’48″55, si è piazzato davanti a Clement Noel, che aveva chiuso in testa la prima manche. Il francese, staccato di soli 9 centesimi, soffre molto ...

Classifiche Coppa del Mondo Sci alpino maschile 2019-2020 : la graduatoria dopo Levi. In vetta Kristtofersen - Moelgg il migliore italiano : La classifica di Coppa del Mondo di sci alpino prende forma dopo lo slalom speciale maschile di Levi (Finlandia). Al termine della prova sul pendio finlandese il norvegese Henrik Kristoffersen è in prima posizione con 113 punti, con 13 lunghezze di vantaggio sul francese Alexis Pinturault e 33 sull’altro transalpino Mathieu Faivre. Il migliore degli italiani è Manfred Moelgg è 14° con 37 punti. Di seguito le due graduatorie (complessiva e ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in DIRETTA : Kristoffersen beffa Noel di 9 centesimi! 10° Moelgg - 12° Vinatzer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 HA VINTO Kristoffersen! Noel è secondo per soli 9 centesimi! Che beffa per il francese, che ha perso la linea ideale in più circostanze sul muro, proprio dove aveva fatto la differenza nella prima frazione! 14.06 0.27 di ritardo al terzo! 14.06 0.66 di vantaggio al secondo intermedio. 14.05 Manca solo il francese Noel, che può gestire ben 68 centesimi di margine su Kristoffersen. Gli ...

Sci alpino - quando e dove si svolgono le prossime gare? Date - programma - orari e tv : si vola in Nord America! : Dopo la tappa finlandese di Levi, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020 è pronta a fare armi e bagagli e volare dall’altra parte dell’Oceano. Tutto è pronto, infatti, per l’avvio della trasferta Nordamericana. Gli uomini saranno di scena a Lake Louise, in Canada, per due prove veloci, una discesa e un supergigante, mentre le donne saranno impegnate a Killington per un gigante e uno slalom. IN TV — La Coppa del Mondo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in DIRETTA : Vinatzer sicuro della top15 - a breve Moelgg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 E’ il momento del norvegese Nestvold-Haugen, può gestire ben 0.67 su Jakobsen. 13.48 Tanti errori per Kolega, solo 12° a 0.82. Classifica cortissima. 13.47 Tocca al croato Kolega, decimo dopo la prima frazione con un vantaggio di mezzo secondo su Jakobsen. Lo svedese ormai vede la top10. 13.46 L’austriaco Matt è quarto a 0.47, appena davanti a Vinatzer, che scala in quinta ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in DIRETTA : rimonta di Jakobsen - tra poco Vinatzer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37 Sta per partire l’austriaco Digruber, 0.24 di vantaggio su Jakobsen. 13.35 Sono scesi i primi 15 atleti. Al comando lo svedese Jakobsen con 0.36 sul tedesco Strasser e 0.68 sull’austriaco Feller. Ricordiamo che Vinatzer e Moelgg erano rispettivamente 13° e 6° a metà gara. 13.34 Grave errore sul muro per Feller, che stava sciando benissimo. Chiude terzo a 0.68. ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in DIRETTA : Zubcic al comando in attesa degli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.23 Resiste Zubcic, Nef conclude in terza piazza a 0.46 dalla vetta. Sempre secondo l’elvetico Meillard a 0.11. 13.22 La pista si sta già rovinando molto.Tocca allo svizzero Nef. 13.21 Discreta la prestazione di Trikhichev, è terzo a 0.52 da Zubcic e porta a casa qualche punto importante. 13.20 Philp non brilla ed è terzo a 0.81. E’ la volta del russo Trikhichev. 13.19 Marchant ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in DIRETTA : Moelgg punta al podio nella seconda manche. Noel vuol confermarsi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10: Ci sono aspettative, dunque, in casa italiana dall’eterno Moelgg anche se, in passato, Manfred ha sempre fatto un po’ fatica su una pista maggiormente segnata. Vedremo in questa circostanza come saprà caversela. 13.07: Niente da fare, invece, per Stefano Gross, anche lui al rientro, che fino all’errore stava disputando una manche opaca, fuori anche Federico ...