Scherma | Andrea Cipressa | “Felice per Arianna Errigo Quando si concentra sul fioretto…”

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Due successi belli e convincenti dopo diverse difficoltà superate, un terzo sfumato all’ultima stoccata con gli spadisti, una squadra di sciabola femminile che anche nella momenti più difficili sa mantiene “dritta” la rotta per Tokyo 2020. Per ora. L’ultimo weekend ha regalato ottime soddisfazioni, tante certezze e soprattutto punti ‘pesanti’ in ottica qualificazione olimpica alla nazionale italiana di, in primis grazie alle squadre, cioè nella specialità in cui si stando maggiormente lo sforzo azzurro visto che da lì transitano buona parte dei pass per i prossimi Giochi. La notizia più bella in assoluto riguarda il ritorno al successo in Coppa del Mondo di, vincitrice a Il Cairo sabato scorso e (al netto del titolo europeo 2017, comunque valido per il circuito continentale) a digiuno di vittorie dalla tappa di Cancun, ...

usatoscherma : RT @aims_scherma: Stage di Fioretto, Firenze 8 dicembre 2019: Domenica 8 dicembre 2019, a Firenze, presso il “Circolo Scherma R. Raggetti”,… - aims_scherma : Stage di Fioretto, Firenze 8 dicembre 2019: Domenica 8 dicembre 2019, a Firenze, presso il “Circolo Scherma R. Ragg… - usatoscherma : RT @dgtommasi: COPPA DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA - AMSTERDAM: TRIONFA BEBE VIO, SUL PODIO ANCHE ANDREA MOGOS E GIANMARCO PAOLUCCI https:/… -