Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Questa storia racconta diuna fornitura di servizi sanitari del valore di circa 60 milioni di euro finisca per costarne quasi il, alle stesse condizioni e senza che nessuno batta ciglio. Almeno all’apparenza. Nel maggio di tre anni fa la Regione Piemonte decide di assegnare a Scr, la società pubblica creata per centralizzare e razionalizzare gli acquisti, l’incarico di occuparsi dei bandi e delle procedure per la fornitura di servizi sanitari, dalla siringa alla Tac, alla aziende sanitarie e ospedaliere. Evidente l’intento di centralizzare gli acquisti per aumentare la concorrenza e ottenere migliori condizioni, mettendo al contempo tutti i fornitori sullo stesso piano. Fra gli oggetti dei bandi anche i “servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali”. Per meglio “pesare” le esigenze delle Asl piemontesi, laRegione nell’agosto dello stesso ...

BarillariM5S : “Come nascondere un buco da 900 milioni di euro e vivere felici”. Sembra un titolo di un film, ma è la realtà! Regi… - ilfattoblog : Sanità, come spendere il doppio per avere la stessa prestazione. Il caso di Novara - Noovyis : (Sanità, come spendere il doppio per avere la stessa prestazione. Il caso di Novara) Playhitmusic - -