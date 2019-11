Salto con gli sci | Coppa del Mondo Ruka 2019 | programma | orari e tv Il calendario

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ladeldicon gli sci maschile è ricominciata con l’opening di Wisla ed è già giunto il momento di proiettarci al prossimo fine settimana in cui andrà in scena la seconda tappa stagionale in quel di, in Finlandia. Da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre i migliori interpreti della disciplina si daranno battaglia in due gare individuali che probabilmente delineeranno meglio i valori in campo almeno per questo primo spezzone di stagione. Karl Geiger ha vinto in Polonia e proverà a ripetersi a Kuusamo ma dovrà fare i conti in primis con Ryoyu Kobayashi, trionfatore l’anno scorso in entrambe le gare disputate a. La seconda tappa stagionale delladelmaschile-2020 dicon gli sci, indal 29 novembre al 1° dicembre, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player. Di ...

