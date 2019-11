Salta sul tetto del supermercato e cade giù | 12enne si rompe il femore

Amici - scandalo-Skioffi : "Zitta brutta cagna" - eSalta la violenza sulle donne ma entra nel programma : Clamoroso ad Amici 19, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Finale a sorpresa per il caso che ha appassionato i fan negli ultimi giorni: Skioffi, infatti, viene ammesso nella scuola. Il rapper era finito nel mirino perché, dopo la prima puntata, era emerso il suo passato, fatto d

Inter - sarebbe Saltato sul nascere lo scambio con il Genoa tra Pinamonti e Politano : L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri vogliono assecondare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte, che vuole una rosa più lunga per poter contendere il titolo alla Juventus ed essere competitivi anche in campo europeo. Per potersi muovere in entrata, però, sarà necessario anche fare cassa in uscita viste le esigenze di bilancio, dato che già l'estate scorsa la maggior parte ...

La7 - lite Biancofiore-Feltri. “Sta facendo una brutta figura sulla storia altoatesina”. “Me ne vado - sei una eSaltata che dice cazzate enormi” : Scontro rovente a “Non è l’arena” (La7) tra la deputata di Forza Italia, Michaela Biancofiore, e il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, sull’Alto Adige. Feltri, concordando con l’indipendentista Eva Klotz, parla di “invasione di italiani nell’Alto Adige”, fenomeno che avrebbe modificato la popolazione locale, all’indomani della fine della Prima Guerra Mondiale. Biancofiore non ci ...

Claudio Borghi - il piano per far Saltare in aria il governo sulla manovra : "Mi metto comodo e sto a guardare" : Basterà stare a guardare. Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera avrà tra le mani il destino della manovra e dunque del governo giallorosso, ma l'economista euroscettico e deputato della Lega (il collega Alberto Bagnai è specularmente presidente della Commissione Finanze

Infortunio De Ligt - Salta la Champions : le ultimissime sulle sue condizioni : Infortunio DE Ligt – Vigilia del match di Champions League. Dopo due partite toste di campionato torna la competizione più importante. Agli uomini di Sarri serve una vittoria per sancire la qualificazione automatica agli ottavi di Champions con 2 turni d’anticipo. Primo match di ritorno dei gironi di Champions, partita da non sottovalutare in Russia per la Juventus di Sarri, contro il Lokomotiv Mosca. Due assenze pesanti però ...

Casamonica - Raggi : “Pronto esplosivo per farmi Saltare in aria. La scorta? A mio figlio ho detto che sono angeli custodi”. Lo speciale sul Nove : Stasera la seconda e ultima parte dello speciale Casamonica – Le mani su Roma, reportage in prima tv assoluta sul Nove alle 21.25 per raccontare un clan che condiziona da anni la vita della Capitale, che in alcune occasioni di confronto televisivo ha colpito per l’estetica e la dialettica greve, ma è in realtà un’organizzazione dall’identità profonda. In questo video la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commenta come è cambiata la sua vita dopo ...

Risultati NBA – LeBron James abbatte San Antonio - Leonard fa felici i Clippers : Doncic eSalta Dallas : LeBron James tracina i Lakers al successo contro San Antonio, i Dallas Mavericks sorridono con Doncic mentre Leonard fa felici i Clippers Il successo esterno dei Lakers, il sorriso casalingo dei Clippers e la splendida vittoria di Miami. Tante emozioni nella notte NBA appena conclusa, capace di tenere incollati davanti alla tv milioni di telespettatori. Si comincia con la netta prova di forza di Indiana che, davanti al proprio pubblico, ...

Moto2 - Mattia Pasini : “Saltato l’accordo con Gresini per il 2020 - si vede che i risultati non interessano…” : Non le manda certo a dire Mattia Pasini dopo l’annuncio che è saltato l’accordo con il team Gresini in vista del Mondiale Moto2 2020. Il pilota romagnolo, infatti, attacca senza mezzi termini il team principal, rivelando che dopo che erano avvenute anche le strette di mano, si sarebbe rimangiato l’accordo. Pasini dice la sua, sottolineando la delusione per quanto avvenuto. Andiamo ad ascoltare quanto detto dal pilota romagnolo ...

Problemi per Pamela Prati da Giletti : sul più bello Salta il segnale : Pamela Prati a Non è l’Arena: sospeso per qualche minuto il confronto con Roberto D’Agostino Problemi tecnici su La 7 durante l’ospitata di Pamela Prati a Non è l’Arena. Durante il confronto tra la soubrette e Roberto D’Agostino di Dagospia, il segnale è sparito. “Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile. Ci scusiamo per l’interruzione”, […] L'articolo Problemi per Pamela Prati ...

Luigi Di Maio - "tre proposte M5s sulla manovra - se non passano Salta tutto". Conte - crisi oltre il ridicolo : "Se va a casa il M5s è difficile che possa ancora esistere una coalizione di governo". Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico dei grillini, lancia un nuovo avvertimento a Giuseppe Conte e il paradosso è che lo fa usando gli stessi toni da ultimatum rinfacciati al premier. "Sono soddisf

Brexit - Salta il voto sull'accordo con Bruxelles : Ancora nessuna soluzione per la questione della Brexit: dopo oltre cinque ore di dibattito e con pochi voti a favore (322 contro 306), la Camera dei Comuni ha approvato un emendamento promosso dagli ex conservatori ribelli e dai partiti di opposizione per rinviare il voto sullaccordo raggiunto giovedì con Bruxelles: il testo chiede di gestire luscita del Regno Unito dallUnione Europea fino a quando tutta la legislazione associata non sarà ...

Brexit - Saltato il voto sull'accordo con Bruxelles : Ancora nessuna soluzione per la questione della Brexit: dopo oltre cinque ore di dibattito e con pochi voti a favore (322 contro 306), la Camera dei Comuni ha approvato un emendamento promosso dagli ex conservatori ribelli e dai partiti di opposizione per rinviare il voto sullaccordo raggiunto giovedì con Bruxelles: il testo chiede di gestire luscita del Regno Unito dallUnione Europea fino a quando tutta la legislazione associata non sarà ...

Manovra - vietato ammalarsi : farmaci - esami e visite mediche - Saltano gli sgravi sulla sanità : Il principio, sulla carta, non fa una grinza. Chi guadagna di più può permettersi di pagare di tasca sua i servizi pubblici, sia quelli forniti direttamente dallo Stato sia quelli affidati ai privati. Da quelli per l' istruzione dei figli a quelli sanitari, dagli asili nido fino alle commemorazioni

Luigi Di Maio - voltafaccia e bombardamento su Conte : il governo Salta sulla manovra : È bastato un giorno a Gigino per pentirsi. Il tempo di fare due conti e capire che, se non serviranno a riempire le casse dello Stato, lotta al contante, stretta su pos e partite Iva di sicuro svuoteranno le urne grilline. Già il giorno dopo il varo della Finanziaria, Di Maio aveva alzato le barrica