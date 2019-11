Russia | comandante muore d' infarto mentre pilota l' aereo | necessario l' atterraggio di

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) Lavinia Greci L'uomo si sarebbe sentito male poco dopo aver lasciato l'aeroporto di Mosca. Il co, che ha preso il controllo del velivolo, ha effettuato la manovra d'emergenza per agevolare i soccorsi, ma per lui non c'è stato più nulla da fare Probabilmente, i passeggeri seduti sui sedili di quell'aeromobile appena decollato non si sarebbero mai aspettati di assistere a undi emergenza così repentino. Tuttavia l'operazione si è resa necessaria per un(risultato poi essere letale) che ha colpito il. È accaduto a bordo di un Airbus A320 VP-BLH, che aveva appena lasciato Mosca, in, per dirigersi verso la celebre località di Anapa, sul mar Nero. Il malore in volo Secondo quanto riportato da Fanpage, l'uomo si sarebbe sentito male quando l'era già in volo e per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare. È accaduto a undella ...

