Romania | si ribalta nave cargo | 15mila pecore annegano nel Mar Nero

Fonte : fanpage

(Di lunedì 25 novembre 2019) Strage dinel Mardopo che ieri mattina unache trasportavacapi di bestiame si è rovesciata al largo della: mentre l'intero equipaggio è stato tratto in salvo per gli ovini non c'è stato niente da fare. Non è chiaro cosa abbia causato il naufragio.

