Roma | le Sardine il 14 dicembre alla prova di piazza San Giovanni

Rimini - 7mila Sardine rispondono alla piazza di Salvini. La sfida sulle note di “Romagna mia” : “Qui in Romagna si vive benissimo, c’è il clima, il mare e il nostro carattere aperto e accogliente”. I romagnoli che la domenica mattina passeggiano sulla spiaggia di Rimini sfidando il vento e la pioggia. Non gli sembra vero che qualcuno come il leader leghista voglia “liberare la loro regione”. E si chiedono: “Ma da cosa?”. Per provare a rispondere alla domanda, bisogna spostarsi dal mare al centro città dove nel pomeriggio la Lega inaugura ...

Sardine a Rimini - oltre 7mila persone in piazza Cavour : la folla intona ‘Romagna mia’ : È una piazza stracolma di Sardine quella di Rimini. I manifestanti, circa 7mila secondo le stime, hanno occupato non solo la Vecchia Pescheria, come era da programma del flashmob, ma anche la vicina piazza Cavour. Tra i riminesi c’è chi ricorda una piazza così piena solo per i funerali di Federico Fellini. I manifestanti – famiglie, ragazzi, anziani – hanno cantato ‘Bella ciao’ e ‘Romagna mia’ e fatto ...

Sardine - Piazza piena a Reggio Emilia. Obiettivo 100mila a Roma il 14 dicembre : Dopo Bologna e Modena, il flash mob anti Lega delle ‘Sardine’ ha riempito anche Piazza Prampolini a Reggio Emilia. Oltre 6mila i presenti (secondo quanto trapela dalla Questura, ma c’è chi azzarda pure 8mila) stretti con gli ombrelli colorati sotto la pioggia nonostante, a differenza degli altri due capoluoghi emiliani, il leader del Carroccio Matteo Salvini non fosse in città perché qui ha già fatto ...

Sondaggi Emilia Romagna - effetto sardine più Rousseau : guaio per Bonaccini - disastro per Di Maio : effetto sardine più Rousseau. La decisione dei 5 Stelle di presentarsi da soli alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna sembra danneggiare il candidato del centro-sinistra Stefano Bonaccini ma non in modo tale da escluderlo dalla gara, scrive Il Messaggero in edicola venerdì 22 novembre. Queste l

Sardine - Romano Prodi contro Giorgia Meloni : "Forse non le sono bastate". Tutto l'imbarazzo della sinistra : "Non conoscono nessuno degli ideatori". Romano Prodi, un po' imbarazzato, deve smentire le accuse lanciategli da più parti di essere "il manovratore" delle Sardine, il movimento anti-Salvini nato una settimana fa in piazza Maggiore, nella "sua" Bologna. Ultima a sospettare del professore è stata Gio

Luigi Di Maio - sondaggi terrificanti in Emilia Romagna. Le sardine si mangiano il M5s : "Siamo sotto il 5%" : "Qui sono nati e qui sono finiti. Il Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna non c'è più". Il reportage di Repubblica tra la base grillina nella roccaforte rossa che il prossimo 26 gennaio andrà al voto per le regionali si apre con questa sconfortante presa d'atto do un attivista storico, nonché ex ast

Sardine per Roma : Roma. Il conto alla rovescia è cominciato anche a Roma: l’obiettivo è un milione di “Sardine” per una piazza “sLegata”, cioè no-Lega (tanto più che la Lega sul Campidoglio ha messo l’occhio, puntando diretta alla prossima elezione del sindaco), al grido di “#Romanonabbocca”. Il gruppo Facebook del f

Emilia Romagna e ‘sardine’ - Bersani a Dimartedì : “Come diceva Lucio Dalla - a modo mio quel che sono l’ho voluto io”. E cita Basaglia : “Le ‘sardine’ in Emilia Romagna? sono riuscite a dire due cose, una alla destra e una alla sinistra. Alla destra hanno detto: ‘Guarda che qui non sarà una passeggiata’. Alla sinistra hanno detto: ‘Non state lì a pettinare le bambole’“. E’ il commento del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, ospite di “Dimartedì” (La7), sulla mobilitazione delle ‘sardine’ in Emilia ...

Elezioni Emilia-Romagna : Zaytsev si schiera con le sardine - Luca Toni cena con Salvini : In Emilia Romagna è tempo di campagna elettorale. E anche i grandi campioni dello sport stanno 'prendendo posizione'. Ivan Zaytsev, capitano di Modena Volley e della Nazionale italiana, lunedì sera, 18 novembre, è sceso in piazza con le sardine, mentre Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha partecipato alla cena organizzata dal leader leghista Matteo Salvini. Ieri sera, invece, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, i due candidati alla ...

Emilia Romagna - Cremaschi : “Mobilitazione ‘sardine’? Ricorda i girotondi che poi finirono in un disastro”. E su Ilva attacca politici e sindacati : “Le mobilitazioni delle ‘sardine’ in Emilia Romagna? È un po’ come la stagione dei girotondi, che aveva un elemento positivo di partecipazione popolare, ma che è poi terminata in un disastro, perché è finita in mano alla vecchia classe politica di centrosinistra, quella che poi va avanti e che è ‘brutta senz’anima’“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è ...

Emilia Romagna - le ‘sardine’ fanno tornare un po’ di ottimismo : c’è ancora voglia di resistenza : Ci sono momenti in cui torna un po’ di ottimismo. Succede nonostante troppo spesso venga spontaneo – per lo meno a chi ha assaporato in altri tempi il piacere di fare politica – identificarsi in una vignetta disegnata da Altan qualche anno fa. Si vede un tipo accasciato su una sedia, mentre dice: “Ci sono dei momenti storici che a uno gli piacerebbe di poter dire: io non c’ero”. Capita perché siamo in ostaggio del sedicente ...

Sardine - continua la mobilitazione da Rimini a Firenze e Milano. A Roma è "scontro" di date : Non accenna a fermarsi il movimento delle "Sardine" che dopo Bologna e Modena si mobilitano anche a Reggio Emilia con un flash mob dal titolo "Non si Lega" in programma per sabato...

Sardine - Mattia Santori in imbarazzo. La Merlino : "Che rapporti hai con Romano Prodi?" : "In che rapporti sei con Romano Prodi?". Myrta Merlino affronta così Mattia Santori, la "sardina" che ha organizzato la mobilitazione degli anti-Salvini in piazza Maggiore. Una partecipazione di massa, qualcuno parla di 12mila persone, che ha fatto sospettare un coinvolgimento di qualche politico di