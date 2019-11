Roma Giovani | senza telefonino | derubano anziani; 40 colpi in 2 mesi

Giovani - intraprendenti e determinate. Queste donne hanno "preso" Roma facendo impresa : Sono Giovani. Sono straniere. Sono donne. Di anno in anno, a Roma l’imprenditoria femminile cresce sempre di più. La tendenza è diffusa al livello nazionale. Ma qui, nella Capitale, non è un’eccezione. Bensì un elemento fondamentale per lo sviluppo del turismo, della ristorazione e del commercio. Merito, in parte, dei finanziamenti erogati e del supporto dato a chi decide di aprire una nuova ...

Luci accese sul crimine a Roma. Lamorgese : "Il crimine è cambiato - allarme bande giovanili" : Roma violenta, come dimostrano episodi recenti nella Capitale, dal ferimento di Manuel Bortuzzo all’uccisione di Luca Sacchi, fino ai roghi di Centocelle. Oppure Roma sicura, come ha affermato recentemente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Luciana Lamorgese, intervistata dal Messaggero, analizza con preoccupazione i mutamenti nel crimine nella Capitale, soprattutto per il diffondersi delle baby gang. “Roma è ...

Luca Sacchi - due giovani Romani fermati e trasferiti in carcere. Fidanzata : «La droga non c?entra» : Sono stati fermati nella notte i due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di...

Sabato 26 ottobre a Roma la Romania presenta i suoi giovani talenti (Gala del Festival Internazionale Propatria al Teatro Marconi) : Roma – Dopo una bella immersione culturale nell’arte romena iniziata a Roma a settembre, la nona edizione del Festival Internazionale Propatria – giovani talenti Romeni, realizzato dall’Associazione culturale Propatria in collaborazione con l’Accademia e l’Ambasciata di Romania in Italia si conclude con l’atteso Gala che porterà in scena al Teatro Marconi, a Roma, Sabato 26 ottobre dalle 19.00 le eccellenze romene da tutto il ...

Roma : domani l’evento “GIOVANI E DSA : TESTIMONIANZE E TEATRO” in occasione della 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia : Roma – Si terrà domani presso l’AUDITORIUM ENNIO MORRICONE dell’UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA, in Via Columbia 1, a Roma, l’evento volto a sensibilizzare e fare crescere la consapevolezza verso il disturbo della Dislessia evolutiva, che in Italia interessa circa 2.000.000 di persone. Roma, 7 ottobre 2019 – In occasione della 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si tiene da oggi al 13 ottobre ...