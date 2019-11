Roma | delitto Sacchi | il papà | ' Luca era il mio orgoglio | Anastasiya nasconde qualcosa'

Roma - dopo ore di ricerche anziano viene ritrovato morto : il figlio confessa il delitto : Non aveva più fatto ritorno a casa la sera di lunedì. I parenti erano preoccupati per l’improvvisa scomparsa di Adolfo Ciammetti, 76 anni, titolare di un’azienda di infissi a Roma. La figlia, non avendo più sue notizie, era andata a cercarlo presso la ditta del fratello Daniele, 38 anni, dove l’anziano si recava spesso in visita. Nel tardo pomeriggio di martedì, la giovane è entrata in uno dei capannoni del complesso, situato a Boccea, zona nord ...