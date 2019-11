Rifiuti a Roma | pizza e WhatsApp | «Così i dipendenti Ama evitano il lavoro»

Roma - incubo Rifiuti : la Regione è pronta a commissariare Raggi : La giornata finisce a Fosso del Crepacuore, il nome non proprio ben augurante, di una località di Civitavecchia dove la Raggi vuole mandare i rifiuti di Roma. E comincia con la Regione che si...

Rifiuti. Corrotti (Lega) : “Rifiuti a Civitavecchia altro danno a provincia Roma” : “Ancora avanti con ordinanze provvisorie e temporanee per la sindaca Raggi in tema di rifiuti e, ancora una volta, a rimetterci è la provincia di Roma. Ora è il turno di Civitavecchia che già smaltisce parte dei rifiuti della Capitale e alla quale sarà conferita una quantità maggiore di rifiuti urbani a causa dell’incapacità del duo Raggi-Zingaretti che non riescono a gestire l’emergenza rifiuti e a programmare un piano a lungo termine per la ...

Allarme Rifiuti a Roma - Raggi chiede un incontro urgente a Costa : La Sindaca Virginia Raggi ha chiesto un incontro al Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, "al fine di trovare senza indugio una soluzione che scongiuri" una "gravissima crisi" sul fronte della raccolta dei rifiuti nella Capitale. Ad aggravare la situazione, già piuttosto precaria, è arrivata la chiusura della discarica di Colleferro, dove Ama trasportava circa 2000 tonnellate di rifiuti ogni giorno provenienti dagli impianti di trattamento.La ...

Rifiuti Roma - torna l’emergenza. La Regione : “Raggi individui soluzione o commissariamo”. Comune : “Per ora andranno a Civitavecchia” : “Se qualcuno non mi dice subito dove portare l’indifferenziata, entro lunedì le strade di Roma si ritroveranno invase da tonnellate d’immondizia”. Stefano Zaghis è una furia. Da giorni il presidente dell’Ama Spa, la municipalizzata che gestisce la raccolta dei Rifiuti nella Capitale, sta scrivendo a tutte le istituzioni, prefettura in primis, pur di ottenere risposte che non arrivano. Anche perché Nicola Zingaretti e Virginia Raggi sono tornati ...

Rifiuti a Roma - da Raggi appello a Zingaretti : trovi una nuova discarica per 1100 tonnellate di scarti. La replica : «Spetta al Comune» : Roma si avvicina all'ennesima emergenza Rifiuti dopo lo stop alla discarica di Colleferro, seguito alla morte di un suo dipendente. E la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha scritto già...

Rifiuti - il paradosso di Napoli e Roma : meglio vivere in città che nelle periferie con gli spazi verdi : I dati che ormai, nonostante tutto, cominciano ad essere prodotti e resi pubblici dai registri tumori, mostrano nelle città metropolitane di Napoli e Roma un “paradosso” epidemiologico che nessuno vuole vedere: ci si ammala e si muore di più dove ci sono più spazi verdi, aree demaniali o spazi privati ma abbandonati, che possono essere “rimpinzati” di monnezza varia e spesso tossica, da abbandonare perché prodotta in regime di evasione fiscale. ...

Rifiuti Roma - denunciati dai carabinieri due manager di Ama per stoccaggio illecito : L’emergenza Rifiuti di giugno a Roma costa una denuncia penale dei carabinieri del Noe ai danni di due manager di Ama Spa, la società che gestisce la raccolta dell’immondizia nella Capitale. È la prima volta, in Italia, che i vertici di un’azienda pubblica vengono indagati in queste circostanze. L’ex consigliere d’amministrazione Ama, Massimo Ranieri (quello che fra i tre aveva la delega “operativa”) e l’attuale direttore operativo di Ama, ...

Roma - emergenza Rifiuti : il 48% dei cassonetti rimane pieno per settimane : Roma è sempre più sommersa dai rifiuti: è quanto emerge da un rapporto redatto dall'Agenzia di controllo sulla qualità dei servizi pubblici inviato alla sindaca Virginia Raggi. Il fascicolo è indirizzato nello specifico alla Commissione di vigilanza sull'Ama, la municipalizzata da sempre nell’occhio del ciclone. I dati che emergono dal rapporto in oggetto sono sconfortanti: il 34% delle strade della capitale, infatti, sono invase da cattivo ...

Emergenza Rifiuti a Roma : “Preoccupa la gestione della differenziata” : “Apprendiamo dell’ennesimo risultato amministrativo negativo per il Campidoglio. Stavolta, come riporta il rapporto Legambiente-Sole24ore, riguarda le tematiche ambientali e la raccolta differenziata, che stazione purtroppo su percentuali bassissime. Ciò che preoccupa maggiormente è proprio l’assenza di una programmazione precisa e strategie chiare per trovare soluzioni positive per quanto concerne la raccolta e la realizzazione ...

Rifiuti per strada e cassonetti rovesciati - monta la protesta dei cittadini di Roma : I cittadini romani sono abituati da anni alle immagini di sacchetti di immondizia abbandonati ai lati di cassonetti stracolmi. Sacchetti che spesso invadono la sede stradale e impediscono il passaggio dei pedoni sui marciapiedi, finendo per diventare preda di gabbiani, cornacchie, ratti. E, in alcune zone neanche troppo periferiche della capitale, non sono stati rari gli avvistamenti di cinghiali. Negli ultimi tempi, poi, si sono moltiplicati i ...

SCIOPERO ROMA CAOS MEZZI ATAC - SOS Rifiuti/ Oggi 25 ottobre : Pd vs Raggi su sindacati : SCIOPERO ROMA ed emergenza RIFIUTI: chiusa metro C, blocco MEZZI, treni, trasporti, scuole, musei, ospedali. Per Articolo 1 "grande successo", appello Ama.

SCIOPERO ROMA : MEZZI ATAC - CAOS Rifiuti/ Oggi 25 ottobre : Di Maio "indecente" : SCIOPERO ROMA ultime notizie: MEZZI ATAC, metro, treni, trasporti, scuole, musei, emergenza RIFIUTI. Di Maio "indecente", sindaco Raggi contro sindacati.

Sciopero Roma : mezzi Atac - Rifiuti - mense scuola/ Oggi 25 ottobre - paralisi vs Raggi : Sciopero Roma, paralisi totale: chiusa metro C, blocco servizi, mezzi, treni, trasporti, scuole, musei, rifiuti. Sindacati-lavoratori vs Raggi, orari disagi