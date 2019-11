Ricoverato dopo l' ictus | vede il suo cane in ospedale e ricomincia a parlare

Ricoverato dopo ictus - il suo cane lo va a trovare : paziente torna a parlare per la prima volta : Tanta emozione, ma non solo. Quando ha visto il suo cagnolino è riuscito per la prima volta a pronunciare spontaneamente...

Silvio Berlusconi si è rotto il femore?/ Come sta dopo caduta : è Ricoverato a Milano : Silvio Berlusconi si è rotto femore? Come sta leader di Forza Italia dopo caduta a Zagabria: è ricoverato a Milano. Le ultime notizie sulle sue condizioni.

Bimbo di tre anni Ricoverato dopo aver bevuto metadone in auto : denunciati i genitori : Un bambino di tre anni è ricoverato all’ospedale di Battipaglia (Salerno) per aver ingerito del metadone, un oppioide sintetico usato in medicina come analgesico nelle cure palliative. L’episodio si è verificato mentre viaggiava in auto con i genitori per far rientro in Calabria quando si è improvvisamente impossessato della boccetta, dalla quale ha bevuto la sostanza. I genitori hanno subito lanciato l’allarme. Il Bimbo, ...

Piero Angela Ricoverato in ospedale a Roma : avambraccio fratturato dopo incidente in casa : Piero Angela è ricoverato all?ospedale Sant?Andrea di Roma. Lo storico divulgatore scientifico, giornalista e conduttore tv, 90 anni, sarebbe stato portato in ospedale qualche...

Piero Angela Ricoverato in ospedale dopo una caduta : Piero Angela ricoverato in ospedale dopo una caduta. Lo riporta, tra gli altri, il Corriere della sera. Secondo il giornale, il noto divulgatore scientifico sarebbe stato portato in ospedale qualche giorno fa in seguito a un incidente domestico. La caduta, si legge, gli avrebbe provocato un problema alla spalla.

Ricoverato attore Tirabassi dopo malore : 04.50 malore per Giorgio Tirabassi, l'attore è ora Ricoverato nell'ospedale di Avezzano. Ne dà notizia l'edizione online del quotidiano abruzzese 'il Centro', spiegando che Tirabassi si trovava a Civitella Alfedena per la presentazione del suo nuovo film. Secondo quanto riferito, l'attore romano, 59 anni, è stato soccorso da alcuni medici presenti in sala e poi trasportato d'urgenza dal 118di Castel di Sangro ad Avezzano.

Paura per Eddy Merckx - è Ricoverato in ospedale dopo una caduta in bici : Paura per Eddy Merckx, finito in ospedale dopo una brutta caduta in bici domenica. Il campionissimo, riferisce oggi il quotidiano belga "Het Nieuwsblad", mentre era in compagnia di alcuni...