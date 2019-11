Revocata la scorta a Valeria Grasso | denunciò il clan dei Madonia | “A rischio i miei

Revocata la scorta a Valeria Grasso : Lo Stato mi lascia sola : La palermitana Valeria Grasso si è ribellata al pizzo, facendo arrestare i membri del clan mafioso dei Madonia, non avrà più la protezione dello Stato . Come testimone di giustizia Valeria Grasso è stata protetta con il IV livello di rischio. Da oggi però il servizio di protezione a Roma è Stato sospeso, senza che le sia Stato notificato alcun provvedimento. A rendere nota la vicenda è la stessa imprenditrice. “Il comandante del nucleo scorte, ...

Revocata la scorta a Valeria Grasso a Roma. La testimone di giustizia : "Paura per me e i miei figli" : “Il comandante del nucleo Scorte il 20 novembre scorso mi ha informata verbalmente della sospensione della misura di protezione personale a Roma, salvo confermarmi il dispositivo su Palermo considerata ‘a rischio’, dopo che, solo il 12 marzo 2019, mi era stata confermata dal Prefetto di Roma”. È quanto annuncia, in una nota, Valeria Grasso, la donna che in passato si è ribellata alla richiesta del pizzo da ...