Repubblica | Insigne Mertens e Calle hanno deluso | contro il Liverpool esclusioni

(Di lunedì 25 novembre 2019) La crisi non è passata, anzi rischia di aprirsi il fuoco ora che il presidente De Laurentiis farà partire le richieste di risarcimento per i calciatori, ma non c’è tempo per perdersi in chiacchiere e battaglie. L’unica battaglia che conta in questo momento è quella che bisogna fare in campoilper assicurarsi il passaggio del turno agli ottavi di Champions. In queste ore Ancelotti sta facendo i conti con gli infortuni per capire chi avrà a disposizione mercoledì sera all’Anfield “Lozano sarà confermato certamenteil, come i ritrovati Koulibaly e Allan. A San Siroinvecedi nuovo gli altri componenti della vecchia guardia:jon,e in parte. Ad Anfield non sono quindi escluse delle bocciature eccellenti e ci saranno di sicuro delle novità , con Manolas e Fabian pronti per uscire ...

