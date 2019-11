Repubblica | Insigne ancora dolorante per la botta rimediata con il Milan

Repubblica : Insigne Mertens e Calle hanno deluso - contro il Liverpool esclusioni eccellenti : La crisi non è passata, anzi rischia di aprirsi il fuoco ora che il presidente De Laurentiis farà partire le richieste di risarcimento per i calciatori, ma non c’è tempo per perdersi in chiacchiere e battaglie. L’unica battaglia che conta in questo momento è quella che bisogna fare in campo contro il Liverpool per assicurarsi il passaggio del turno agli ottavi di Champions. In queste ore Ancelotti sta facendo i conti con gli ...

Repubblica : il 4-3-3 antidoto all’emorragia difensiva restituirebbe verve a Insigne - Lozano - Fabian e Zielinski : De Laurentiis non ha mai messo in discussione la panchina di Ancelotti, scrive Repubblica Napoli, ma pretende una reazione decisa in campo. Così, mentre il tecnico cerca di fare da paciere tra società e calciatori, pensa anche a qualche correzione di modulo per frenare l’emorragia difensiva che rappresenta il tallone di Achille della squadra. Un tentativo possibile, a cui starebbe pensando Ancelotti, è quello di adottare il 4-3-3, soluzione che ...

Repubblica : per Insigne tutto rimandato all’estate : Sul destino di Lorenzo Insigne nel Napoli pesano diverse incognite. Il capitano non è mai riuscito ad instaurare un feeling concreto con la tifoseria. Ancora sabato scorso il pubblico lo ha preso di mira, considerandolo il capo della rivolta dello spogliatoio azzurro contro il ritiro imposto da De Laurentiis. A questo punto, scrive Repubblica Napoli, “in estate un punto della situazione con Mino Raiola è inevitabile”. Se non si ...

Repubblica : Insigne a Edo De Laurentiis - “Noi torniamo a casa nostra - dillo pure a tuo padre…” : Marco Azzi su Repubblica.it ha raccontato un piccolo retroscena dell’ammutinamento dei calciatori delNapoli di ieri sera. Un vero e proprio schiaffo ad Aurelio De Laurentiis, che aveva invece previsto per la squadra il ritiro punitivo fino a domenica, a prescindere dall’esito dell’attesa sfida internazionale di ieri sera. Il presidente era già andato via ed è stato informato dei clamorosi sviluppi dal figlio Edoardo, ...

Repubblica : Ancelotti pensa a un centrocampo a tre. Insigne verso la panchina : Ancelotti deciderà la formazione che scenderà in campo domani contro il Salisburgo solo questa sera dopo l’allenamento in Austria, ma è chiara l’emergenza azzurra in difesa. L’edizione napoletana di Repubblica sottolinea che toccherà a Meret e Koulibaly fare buona guardia in Champions, magari con il sostegno di un centrocampo di maggiore copertura Non è escluso che Ancelotti ne schieri tre (invece dei soliti due) contro il ...

Repubblica : Ancelotti antepone le esigenze del Napoli a quelle di Insigne : Due le scelte di Ancelotti che hanno sorpreso, ieri, contro il Verona, scrive Repubblica Napoli. Il tecnico ha bocciato Ghoulam, preferendogli Malcuit a destra e spostando di nuovo a sinistra Di Lorenzo, come era già successo a Genk per fronteggiare l’emergenza. Ma, soprattutto, ha messo Insigne seconda punta, proprio il ruolo che più volte il capitano ha dichiarato, sia nello spogliatoio che in pubblico, di non preferire. L’incontro ...