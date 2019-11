Report shock dell' Istat | Per un italiano su quattro la violenza sessuale è

Fonte : repubblica

(Di lunedì 25 novembre 2019) Il 40 per cento degli intervi ritiene che sia possibile sottrarsi ad un rapportonon voluto, il 17 per cento accetta il controllo del marito sul cellulare o sui sociala moglie

repubblica : Cosa pensano gli italiani 'VIOLENZA SESSUALE? E' COLPA DELLE DONNE' Report shock dell'Istat. Per il 6% 'le donne s… - repubblica : Report shock dell'Istat: 'Per un uomo su quattro la violenza sessuale è addebitabile al modo di vestire delle donne… - Oi_livio : RT @repubblica: Cosa pensano gli italiani 'VIOLENZA SESSUALE? E' COLPA DELLE DONNE' Report shock dell'Istat. Per il 6% 'le donne serie non… -