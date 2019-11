Regione Sardegna | la trasparenza diventa “a richiesta” | per leggere atti e delibere serve

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) L’ultima trovata della giunta dellaguidata di Christian Solinas è la“a. Da qualche settimana lee glidell’esecutivo regionale non sono più immediatamente accessibili e consultabili nel sito istituzionale. Cittadini e organi di stampa interessati alla consultazione dovranno infinviare una mail agli uffici e solo di seguito otterranno l’accesso ai documenti: una richiesta per ogni singolo documento. Una decisione che, denuncia il M5s in consiglio regionale, non soltanto viola le norme delladegli, ma crea una automatica schedatura degli utenti interessati a conoscere l’operato delle istituzioni regionali. “Dal 4 novembre – denuncia la consigliera 5 Stelle Carla Cruccu – incomprensibilmente non si può più consultare agevolmente ed in tempo reale il testo integrale delle...

RobertoBurioni : Uno spreco inaccettabile di denaro pubblico per esami senza alcuna validità scientifica. Una vergogna. Sardi, stann… - cosettaraguso : RT @RocRus1: Egregio Assessore @nieddumario1, da pediatra di una Struttura vaccinale NON HO mai prescritto esami prevaccinali ai bambini in… - stedelto : RT @RocRus1: Egregio Assessore @nieddumario1, da pediatra di una Struttura vaccinale NON HO mai prescritto esami prevaccinali ai bambini in… -