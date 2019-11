Regionali Emilia-Romagna e Calabria | Lombardi M5s | “Rivotiamo su Rousseau sulle

Elezioni Regionali Emilia Romagna ultimi sondaggi - Bonaccini centrosinistra 46% - Borgonzoni centrodestra 44% - M5S 7% - decisivi gli indecisi : L’ultimissimo sondaggio in Emilia Romagna da in leggerissimo vantaggio il governatore del Pd uscente Stefano Bonaccini. L’attuale presidente dell’Emilia Romagna sta resistendo al duro attacco proveniente da tutto il centrodestra e da Salvini in primis. Al momento Bonaccini è in vantaggio del 2% sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Ci sono due ragioni fondamentali del vantaggio di Bonaccini su la ...

Emilia - Bonaccini avanti di 2 punti Regionali - le stime dopo Rousseau : Stefano Bonaccini è in vantaggio di due punti su Lucia Borgonzoni. Sono le nuovissime stime sulle Regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio elaboratore dal sondaggista Alessandro Amadori per Affaritaliani.it. L'analisi è stata effettuata alla luce della votazione su... Segui su affaritaliani.it

Striscia la Notizia infierisce sull'inviata del Tg1 : "Le elezioni Regionali in Reggio Emilia" : Sempre attentissima, la redazione di Striscia la Notizia, quando si tratta di gaffe televisive. E una carrellata di strafalcioni è stata proposta dal tg satirico di Canale 5 nell'edizione andata in onda venerdì 22 novembre. Nella rubrica "Segnalati da voi", particolarmente gustoso l'errore in cui, s

M5s alle Regionali - Di Maio chiude alle alleanze : “Corriamo da soli in Emilia e Calabria”. Bonaccini (Pd) : “Così schiacciati tra noi e la Lega” : Il Movimento 5 stelle correrà da solo alle regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Nel giorno in cui diversi esponenti di primo piano chiedono un voto online per decidere su eventuali alleanze, Luigi Di Maio ripete quando aveva già annunciato ieri, poco dopo il voto su Rousseau: “Evidentemente andiamo da soli in quelle regioni“. Un annuncio al quale replica il governatore Stefano Bonaccini, ricandidato dal Pd in Emilia-Romagna: ...

Sondaggi - Bonaccini e Borgonzoni vicinissimi : i numeri per Omnibus sulle Regionali in Emilia-Romagna : Che vinca il migliore. In Emilia-Romagna pare proprio che decretare chi lo sarà non è così semplice. Quello del 26 gennaio è a tutti gli effetti un testa a testa tra il piddino Stefano Bonaccini, governatore attuale, e la sua sfidante leghista, Lucia Borgonzoni. Tutti i Sondaggi infatti danno in tes

Elezioni Emilia Romagna - tutte le Regionali dal 1995 a oggi : Elezioni Emilia Romagna, tutte le regionali dal 1995 a oggi L’Emilia Romagna non è mai stata come ora al centro del dibattito politico e mediatico come ora. Data di default alla sinistra dal 1945 in poi, è sempre stata definita la regione rossa per definizione assieme alla Toscana. Non si sono mai sprecate molte parole, articoli, editoriali su ciò che avveniva tra Piacenza e Rimini, sapendo che punto in più punto in meno la ...

Regionali Emilia Romagna - Bonaccini : “I Cinque Stelle stanno regalando un vantaggio alla destra” : "Le forze che vincono insieme governano insieme e questa serabbe la prima volta per il Movimento. Rinunciare ad assumersi responsabilità significa precludersi la possibilità di contare e lavorare per i propri obiettivi. Oltre che regalare un vantaggio a una destra che non sta mostrando particolare interesse per questa Regione, ma solo l'intenzione di mandare a casa il governo di Giuseppe Conte": così il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano ...

Regionali - da Rousseau sì a liste M5S in Emilia Romagna e Calabria : Regionali, Alle ore 20 di ieri, si è conclusa la votazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto hanno espresso la decisione

Regionali - Di Maio accetta il verdetto del voto su Rousseau : “In Emilia Romagna e Calabria correremo da soli” : L’annuncio di Luigi Di Maio, davanti ai cronisti a Palazzo Chigi, dopo l’esito del voto sulla Piattaforma Rousseau: “Siamo alternativa alla destra e alla sinistra, siamo la terza via. Dobbiamo essere tutti felici“. Alla fine il No – che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste – ha ottenuto 19.248 voti attestandosi al 70,6%. Il capo politico: “Era necessario fare questo ...

Rousseau ha deciso : "M5s soli alle Regionali in Emilia e Calabria". Il tragico scenario di Noto : Come volevasi dimostrare: l'esito tanto atteso sulla piattaforma Rousseau ha decretato un forte "no". Gli iscritti cinque stelle hanno scelto di formare delle liste autonome, senza il Pd dunque, per le regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Un vero e proprio schiaffo agli alleati di governo e un