Ragusa Catania | Falcone | garanzie dal Governo

Da Catania a Ragusa per furti in supermercato : fermate due donne : In trasferta da Catania a Ragusa per effettuare furti in un supermercato. Due donne residenti nel capoluogo etneo sono state bloccate dai poliziotti

Tavolo tecnico sulla Ragusa Catania con il viceministro Cancelleri : Dichiarazione del sindaco Peppe Cassì in merito al Tavolo tecnico-istituzionale sulla Ragusa-Catania che si è svolto oggi al Comune.

Sicilia : vertice su Ragusa-Catania - Cancelleri 'Anas comprerà progetto' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - Sarà Anas a comprare il progetto della Ragusa-Catania "rendendo l’opera completamente pubblica, e quindi senza pedaggio, e permettendo così di inserirla tra le opere strategiche e nello Sblocca cantieri. Tutto ciò voglio farlo entro la fine di questo anno". A dirlo è i

Futuro della Ragusa Catania : domani la visita del viceministro Cancelleri : Futuro della Ragusa-Catania, il segretario generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa Paolo Sanzaro: Ci attendiamo parecchio dalla visita del viceministro

Tumore al seno : convenzione tra Ragusa e Catania : Tumore al seno, Ospedale Cannizzaro e Asp di Ragusa firmano convenzione per migliorare il trattamento.

Ragusa - Catania - tavolo tecnico al Mit a Roma : Ragusa-Catania, tavolo tecnico al Mit a Roma. Il comitato per il raddoppio: “l’unica soluzione e’l’inserimento nel decreto sblocca cantieri”.

Maltempo - travolto da un fiume di fango : un morto in provincia di Ragusa. Altri 16 salvati dai vigili del fuoco. Scuole chiuse a Catania : La sua auto è stata travolta da un fiume di fango mentre percorreva la statale 115 vicino a Noto, nel Ragusano. E per lui non c’è stato scampo. Dato per disperso per tutta la notte, il suo corpo è stato ritrovato in mattinata. L’ondata di Maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia provoca un morto, un’agente di polizia penitenziaria. La forza del torrente esondato ha risparmiato altre 16 persone, salvate dai vigili del fuoco, ...

Allerta Meteo Sicilia - scuole chiuse Venerdì 25 Ottobre a Catania - Messina - Ragusa - Agrigento e centinaia di Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Arriva l’ufficialità delle scuole chiuse per il maltempo che domani colpirà in modo molto pesante la Sicilia centro/orientale. Le scuole rimarranno chiuse a Catania e in molti altri Comuni importanti della Sicilia centro/orientale. Intanto ha iniziato a piovere intensamente su Trapani e nella Sicilia occidentale, dove i fenomeni più estremi si verificheranno in serata. Il maltempo avanzerà verso est nella notte e domani si ...

Tavolo tecnico Istituzionale per la Ragusa Catania : Tavolo tecnico-Istituzionale stamane a Catania con il vice ministro alle infrastrutture Cancelleri per la Ragusa - Catania

La Ragusa Catania sarà pubblica e gratuita : La Ragusa-Catania si farà e sarà una strada pubblica, cioè senza pedaggio, gratuita per i cittadini.

Infrastrutture : M5S - 'con Ragusa-Catania Sicilia connessa a resto Italia' (2) : (Adnkronos) - E ancora: "Anas acquisterà il progetto definitivo di Sarc e occorreranno solo sei mesi per acquisire le autorizzazioni che ancora mancano. Infine, si procederà velocemente per mettere a bando l’intera opera. Un bando integrato che prevederà sia un progetto esecutivo che la vera e propr

Infrastrutture : M5S - 'con Ragusa-Catania Sicilia connessa a resto Italia' : Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - "Sulla Ragusa-Catania il risultato importante di oggi è la sinergia tra tutte le istituzioni. L’obiettivo rimane quello di portare a compimento l’opera nel più breve tempo possibile e, nonostante non ci sia un cronoprogramma dettagliato, sono stati scanditi dei tempi t