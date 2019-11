Raccolta fondi urgente | un’ambulanza per le tartarughe marine di Brancaleone

Acqua alta - danni a Venezia : prosegue la Raccolta fondi attraverso il numero solidale 45500 : Ammonta a 486.058,00 euro la somma raccolta finora attraverso il numero solidale 45500 a sostegno della Città di Venezia. I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile. La destinazione delle somme sarà successivamente valutata da un Comitato dei Garanti appositamente istituito. Per donare c’è tempo fino al 14 dicembre, inviando un sms solidale o effettuando una chiamata da rete ...

Emergenza incendi in Australia : Raccolta fondi per salvare i koala : L’Emergenza incendi assedia ormai gran parte dell’Australia, interessando soprattutto New South Wales e Queensland. E’ una corsa contro il tempo non solo per salvare edifici e persone, ma anche la fauna, per soccorrere ed assistere centinaia di koala. I contributi alla campagna GoFundMe raccolti dal koala Hospital di Port Macquarie a nord di Sydney hanno raggiunto la cifra di 1,1 milioni di dollari (680mila euro) e sono diretti ...

Celtic - tifosi organizzano Raccolta fondi per il Baobab di Roma dopo il match con la Lazio : “Sono venuti qui a parlare con i migranti” : Una squadra di calcio nata da immigrati irlandesi nel 1887 per dare da mangiare ai bambini poveri dell’East End di Glasgow e un’associazione che, a 2mila chilometri di distanza, si occupa di assistere i migranti senza dimora a Roma. A intrecciare le storie del Celtic e di Baobab Experience sono stati i cori fascisti e i saluti Romani di una parte dei tifosi della Lazio che il 25 ottobre scorso hanno girato in corteo per il centro di ...

Venezia : Confindustria Veneto lancia Raccolta fondi : Venezia, 20 nov. (Adnkronos) - Per aiutare il territorio ad affrontare le devastazioni provocate dalla marea straordinaria che la notte del 12 novembre scorso ha colpito Venezia, Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo e Confindustria Veneto fanno appello alla solidarietà di imp

Falsa Raccolta fondi con foto del bimbo morto di cancro - la mamma : “Mondo crudele” : Online era stata lanciata una Falsa raccolta fondi con tanto di pagina social in cui venivano usate in realtà le foto di Bailey Cooper, un bambino morto due anni fa dopo una lunga battaglia contro il cancro. Immagini che hanno riaperto una ferita non ancora rimarginata per la mamma e tutta la sua famiglia.Continua a leggere

Disastro a Venezia - parte la Raccolta fondi : “e allora la Sicilia? E la Calabria? E Matera?” : C’è alta marea a Venezia. C’è la devastazione a Venezia. Una delle città più belle del mondo rischia concretamente di perdere per sempre dei pezzi di sé. Ci sono stati due morti. Quanto sta accadendo nella patria dei Dogi è drammatico e i danni sono inestimabili: centinaia di migliaia di euro e ripercussioni molto gravi sul futuro della città. Tutto il mondo si è mosso, tutto il mondo guarda con strazio le immagini di storici edifici ...

Conta su di noi - la spenta liturgia della Raccolta fondi : [live_placement]Da anni in televisione vanno in onda i charity show, serate che seguono raccolte fondi per cause nobilissime come la ricerca sul cancro; è il caso di Telethon e di Airc. Stasera Michele Mirabella e Francesca Fialdini hanno condotto la conclusione della maratona di quest'ultima associazione, ma come è avvenuto in moltissime altre circostanze la serata si è ridotta a letture da parte di personaggi famosi e interviste alla gente ...

Conta su di Noi : in onda su Rai 3 uno speciale per la Raccolta fondi Airc : Stasera su Rai 3 appuntamento con la ricerca sul cancro. Ospiti d'eccezione a partire da due inviati speciali: Flavio Insinna e Carlo Conti.

Il Segreto spoiler dall'11 al 17 novembre : proposta una Raccolta fondi per le cure di Elsa : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Italia su Canale 5 dall'11 novembre al 17 novembre, Isaac Guerrero ed Elsa Laguna spiegheranno ai loro amici che esiste una possibile cura per lei, ma è costosissima. Però poco dopo Consuelo, Marcela e suo marito Matias prenderanno al volo la proposta di Adela e Irene di avviare una raccolta fondi per pagare la cure alla Laguna. Infatti, ...

Siria - Raccolta fondi della Mezzaluna Rossa curda : “Disastro per sfollati e vittime civili” : La Mezzaluna Rossa Kurdistan Onlus ha attivato una campagna per affrontare l’emergenza in Siria del Nord, dopo l’inizio degli attacchi armati della Turchia. La Mezzaluna Rossa Kurdistan è la diramazione nazionale di Heyva Sor a Kurdistanê, la più grande organizzazione umanitaria per il Kurdistan: “L’invasione in territorio Siriano annunciata da Erdogan – si legge in una nota della onlus – comporterebbe non soltanto ...

Malara : ‘Raccolta rifiuti intelligente’ in X Municipio non partirà - mancano fondi e operatori : Roma – “L’Amministrazione locale si era lasciata andare in dichiarazioni di aperto sostegno ed entusiasmo riguardo la partenza della ‘raccolta rifiuti intelligente’ nel territorio del X Municipio, che avrebbe dovuto funzionare come strategia per combattere il grave degrado legato ai nostri cassonetti locali sempre strapieni di spazzatura”. “Un’idea altamente tecnologica e soprattutto già in fase avanzata in altri Municipi di ...

Ultrà Norimberga - che cuore : Raccolta fondi in favore di un bimbo malato : Un gesto nobile, sicuramente da mettere in risalto. Alcuni Ultrà del Norimberga hanno infatti deciso di raccogliere dei fondi per un bambino di 6 anni, Oskar, colpito da un tumore al cervello inoperabile Aiutati dai tifosi del Rapid Vienna, con cui sono gemellati, i tifosi tedeschi hanno raccolto quasi 34 mila euro da donare al piccolo Oskar e a sua madre Janina, in difficoltà economiche. Una volta appreso dell’iniziativa dei tifosi, ...

Trump - Raccolta fondi record. Proposta choc sui migranti : Trump all'assalto dei Dem sul caso impeachment: "E' un colpo di Stato". E propone di sparare alle gambe ai migranti. Ma la sua raccolta fondi in vista delle elezioni 2020 vola Segui su affaritaliani.it