Pronti per le offerte del Black Friday di Amazon di oggi | lunedì 25 novembre? Ecco le

Calabria “set” per il cinema : Pronti 12 milioni con la nuova legge regionale : Si realizza nella regione una filiera dell'industria cinematografica completa. Comprese le coperture finanziarie per i prossimi tre anni: le risorse finanzieranno produzioni, eventi, catalogazione e recupero di pellicole, sostegno agli esercenti

Calciomercato Juve - Don Balon : 'Il PSG ha Pronti 100 milioni per Ronaldo e 45 d'ingaggio' : Cristiano Ronaldo continua ad essere uno dei giocatori più chiacchierati del momento. Il campione portoghese non prenderà parte alla gara che la Juventus disputerà contro l'Atalanta, a causa di un problema al ginocchio, che lo starebbe tormentando da un po' di tempo. In ogni caso, continuano a circolare insistentemente le voci sul possibile addio del fenomeno portoghese alla Juventus al termine della stagione. Le polemiche dopo le sostituzioni ...

Maltempo - Marrazzo : “Isola in ginocchio - Pronti a chiedere lo stato di calamità per Ischia” : “È un’isola in ginocchio. Dopo la seconda ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Campania, flagellando in modo particolare l’isola di Ischia, siamo chiamati ad intervenire affinché il Governo riconosca lo stato di calamità naturale per l’isola verde. Mi farò personalmente portavoce presso la giunta regionale delle istanze dei sindaci e degli abitanti di Ischia, perorando la strada del riconoscimento dello stato di ...

Asse ritrovato tra due big del M5S - Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio Pronti a rompere con il Pd e andare al voto : Luigi Di Maio e Alessandro Battista sono pronti a riprendersi le redini del partito e alle elezioni anticipate. Questa indiscrezione è apparsa su uno dei più seguiti e letti giornali d’Italia “La Repubblica”. Secondo il noto giornale Di Maio e Alessandro Battista sono stufi dell’alleanza con il Pd che provoca solo un’emorragia di voti al M5S e rende ingovernabile il paese e sono pronti a staccare la spina all’esecutivo ...

Siete Pronti per Vanity Fair Stories? Registrati per partecipare : Simone Marchetti, Francesca Airoldi, Cristiana Capotondi, Cristina Lucchini, Malcom PaganiGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesAl weekend di Vanity Fair Stories, il grande Festival ...

56 atleti Pronti a fare il test del Dna per provare a scagionare Schwazer : Il 16 ottobre scorso il Gip di Bolzano, Walter Pelino, ha chiesto alla Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) di trovare almeno 50 atleti che si sottoponessero volontariamente ad un prelievo dell’urina. L’obiettivo era verificare se l’anomala concentrazione di Dna nel campione prelevato ad Alex Schwazer nel 2016 potesse dipendere dall’enorme sforzo fisico effettuato dal marciatore. Di “cavie” ne sono state ...

I Della Valle Pronti a tornare nel calcio - Ascoli o Sambenedettese per gli ex proprietari della Fiorentina : Clamorosa indiscrezione de “Il Sole 24 Ore“. I fratelli della Valle, Andrea e Diego, sarebbero pronti a tornare nel mondo del calcio. Solo qualche mese dopo la cessione della Fiorentina, gli ex proprietari viola sono pronti a rituffarsi in una nuova avventura. Due le squadre indiziate: Ascoli e Sambenedettese. La società marchigiana è di proprietà del gruppo Bricofer. Ad essere molto interessato è Filippo, figlio di Diego della ...

Sci alpino - Luca De Aliprandini e gli altri gigantisti azzurri Pronti per cinque giorni di raduno a Livigno : I gigantisti di Cdm a lavoro a Livigno dal 19 novembre per cinque giorni. Con loro anche due donne polivalenti Prosegue il lavoro dei gigantisti azzurri di Coppa del mondo, che dopo l’impegno di Soelden valido come prima tappa della Cdm, si ritroveranno da martedì 19 novembre a Livigno (Ita) per un nuovo raduno della durata di cinque giorni. Agli allenamenti parteciperanno i seguenti quattro atleti convocati dal direttore tecnico ...

Schira : “Napoli - Pronti i prolungamenti fino al 2024 per Maksimovic - Luperto e Milik” : Schira: Napoli, in dirittura d’arrivo i prolungamenti fino al 2024 per Maksimovic, Luperto e Milik, azzurri vigili su Ibra, più Torreira che Kessie, ultime su Callejon e Mertens Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “NapoliMagazine.Com”, sui prolungamenti dei contratti di Maksimovic, Luperto e Milik’ e di altro. Queste le sue parole: SUI RINNOVI CONTRATTUALI DI Maksimovic, ...

Maltempo - Fraccaro : “Pronti a stato d’emergenza per le regioni del Centro-Sud” : “Il Governo è al lavoro per affrontare la situazione a Venezia e in Piemonte fornendo tutti gli strumenti per superare l’emergenza. Stiamo però dedicando la massima attenzione anche ad altre zone, in particolare al Centro Sud. Il Maltempo ha colpito duramente Basilicata, Puglia, Campania, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Marche oltre a Friuli Venezia Giulia, Liguria e il resto del Veneto. Matera è stata flagellata da un nubifragio che ha ...

Maltempo : Fraccaro - ‘Pronti a stato emergenza anche per altre zone d’Italia’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘Il governo è al lavoro per affrontare la situazione a Venezia e in Piemonte fornendo tutti gli strumenti per superare l’emergenza. Stiamo però dedicando la massima attenzione anche ad altre zone, in particolare al Centro Sud”. Lo annuncia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.“Il Maltempo – ricorda – ha colpito duramente Basilicata, Puglia, ...

ArcelorMittal - i franco-indiani in fuga da Taranto Pronti a un investimento da 6 - 8 miliardi in India per l’acquisto di Essar Steel : ArcelorMittal ha pronto un investimento da 6,8 miliardi di dollari in India. Il via libera è arrivato venerdì da parte della Corte Suprema Indiana all’acquisizione di Essar Steel India, finita in bancarotta. L’operazione verrà condotta insieme a Nippon Steel e andrebbe ad impattare sui conti della multinazionale dell’acciaio in maniera simile alla cifra che i franco-Indiani avevano intenzione di giocarsi sul rilancio di ...

Contatti tra Inter e Barcellona - asse di mercato che fa sognare : blaugrana Pronti a tutto per Lautaro Martinez : I due club sono in costante contatto per provare a mettere in piedi un’operazione per gennaio, anche se i nomi in ballo al momento non convincono le parti Inter e Barcellona stanno lavorando in queste settimane per mettere in piedi una stuzzicante operazione di mercato, che permetta ai blaugrana e ai nerazzurri di rinforzare le rose a propria disposizione. AFP/LaPresse L’obiettivo del club spagnolo è uno in particolare e si ...