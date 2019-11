Primi indizi sulla quinta forza della natura | possibile chiave per scovare la

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Inpotrebbe esistere una, finora sconosciuta, oltre alle due interazioni nucleari, la debole e la forte, che tengono insieme l’atomo, a quella gravitazionale e allaelettromagnetica. La sua impronta è legata all’esistenza di una nuova particella. A trovarne le tracce, i fisici dell’Istituto per la Ricerca Nucleare dell’Ungheria, coordinato da Attila Krasznahorkay, che hanno illustrato le proprie tesi nello studio apparso sull’archivio on line, arXiv, che raccoglie le ricerche che non hanno ancora superato la revisionecomunità scientifica.Secondo gli autori dello studio, laè legata ad alcune anomalieteoria di riferimentofisica, il cosiddetto Modello Standard, l’architrave per descrivere com’è fatta lanei suoi costituenti di base. Come le altre ...

