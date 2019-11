Previsioni meteo 26 novembre | il maltempo dà una tregua

Meteo - le Previsioni di martedì 26 novembre : previsioni Meteo in miglioramento per la giornata di martedì 26 novembre, dopo i danni registrati negli ultimi giorni (FOTO) in tutta la Penisola (L'ESONDAZIONE DEL TICINO - IL CROLLO DI UN VIADOTTO SULLA A6 - PIOGGE E ALLAGAMENTI). Al Nord tempo stabile ma con nebbie in Valpadana e temperature in lieve calo. Al Centro tempo nel complesso soleggiato, ma a fine giornata nuvolosità in graduale aumento sulla Toscana. Al Sud variabile, con ...

Previsioni meteo : nubi e qualche pioggia in settimana - poi arriva l'inverno! : La potente perturbazione che nel week-end ha creato gravi disagi e danni in lungo e in largo sull'Italia, si sta rapidamente consumando sulle regioni meridionali. Le ultime piogge stanno interessando...

Il 5G minaccia la precisione delle Previsioni meteo : (foto: Getty Images) Forse a Sharm-el-Sheik il meteo è buono, ma da noi, in questo autunno piovoso, controllare le previsioni sperando nel sole può diventare compulsivo. Ci possiamo fidare: anche se non è facile prevedere il tempo che farà, oggi l’accuratezza è ben superiore a quella delle previsioni che avreste letto su un giornale negli anni ’80. Ma rischiamo di tornare lì: il 5G, tecnologia di telecomunicazione che fa gola a molti, ...

Previsioni meteo Toscana : mercoledì piogge su gran parte della regione : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 29 novembre. Domani sereno o velato con possibili locali nebbie durante la notte e al primo mattino in rapido dissolvimento. Tendenza ad aumento della nuvolosita’ dal pomeriggio fino a cielo nuvoloso. In serata possibilita’ di deboli piogge sulle zone nord-occidentali, in particolare sui rilievi. Venti: deboli sulle zone interne, moderati di libeccio sulla costa ...

Laura Boldrini nel giorno dell'alluvione in Italia invoca Previsioni meteo ad hoc per i migranti : Nel giorno in cui mezza Italia finisce sott' acqua, crolla un viadotto autostradale in Liguria e la piena dei fiumi inonda le strade da Nord a Sud, l' ex presidente della Camera Laura Boldrini chiede di «intensificare il monitoraggio del mare» per evitare le morti dei migranti durante i viaggi della

Previsioni meteo Napoli : finalmente si attenua il maltempo - ampie schiarite e temperature in aumento : Previsioni Meteo Napoli – finalmente una tregua sul capoluogo campano, dopo un fine settimana molto perturbato all’insegna di nubifragi e venti forti: fino a 50 a 60 mm di pioggia caduti in poche ore nella giornata di ieri con gravi criticità e raffiche di vento fino a 70 a 80 km/h e punte anche oltre. Ma il peggio è senz’altro passato. Il minimo depressionario sta evolvendo verso Sud-Est e continuerà a influenzare con piogge ...

Previsioni meteo Roma : inizio settimana con bel tempo e più sole - anche se durerà poco : Previsioni Meteo Roma – Il minimo depressionario responsabile dell’intenso maltempo su gran parte d’Italia nel corso del weekend, è in azione sulle regioni meridionali, ma via via va perdendo potenza, influenzando ancora con piogge e rovesci le aree del Sud e quelle del medio-basso Adriatico. L’orientamento delle correnti portanti, dai settori orientali, non è più favorevole per piogge sulle aree centrali tirreniche e, ...

Previsioni meteo Milano : pausa di bel tempo - ma a metà settimana torna la pioggia : Previsioni Meteo Milano – Finalmente una tregua dopo diversi giorni di cieli plumbei, piogge ricorrenti, talora anche rovesci intensi. Il sistema depressionario responsabile del maltempo generalizzato sul territorio italiano negli ultimi giorni si sta spostando verso Sud Est, interessando ancora le regioni meridionali centrali, ma liberando finalmente il Nord. Anche su Milano, dopo gli ultimi piovaschi della notte, sono cessate ...

Previsioni meteo Piemonte : situazione in miglioramento - livello dei corsi d’acqua in diminuzione : La perturbazione che ha determinato le intese precipitazioni di questi giorni si è spostata sul sud Italia e continua ad allontanarsi verso sudest. Le correnti umide a essa associate si sono decisamente attenuate sul Piemonte. Un promontorio di alta pressione tende ad avvicinarsi gradualmente da ovest determinando un miglioramento delle condizioni Meteorologiche: lo rende noto Arpa Piemonte. Nelle ultime 6 ore sono state registrate ...

Previsioni meteo Aeronautica Militare : breve tregua poi nuovo peggioramento - il bollettino fino al 1° dicembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni occidentali, Lombardia ed Emilia Romagna con piogge sparse, qualche isolato rovescio e neve sui rilievi piemontesi oltre i 2000-2200 metri; tendenza a graduale miglioramento con nubi e residui fenomeni su Val d’Aosta e Piemonte occidentale ...

Previsioni meteo lunedì 25 novembre - il maltempo non rallenta : pioggia a Sud e sulle Isole : Le Previsioni meteo della giornata di domani lunedì 25 novembre fanno intendere che il maltempo non intende abbandonare la Penisola. Ancora pioggia dunque, poi una nuova perturbazione colpirà l'Italia. Allerta rossa in Emilia Romagna, arancione in altre 8 regioni. Scuole chiuse in varie città italiane.Continua a leggere

Previsioni meteo Dicembre - gli ultimi aggiornamenti sull’ondata di freddo e neve di Lunedì 2 : Previsioni Meteo Dicembre – Inizia a esserci più di qualche indicazione circa un possibile esordio freddo e invernale del mese di Dicembre. Spunti in questo senso li avevamo colti addirittura qualche settimana fa, poi confermati negli editoriali sul medio-lungo termine dei giorni scorsi e diremmo, in base agli ultimissimi dati, oltremodo confermati nell’ultimissima emissione modellistica di qualche ora fa. I dati di oggi, per di più, ...

Previsioni meteo Aeronautica Militare : nuovo peggioramento in arrivo - il bollettino fino al 30 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse ed insistenti sul Ponente ligure, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige, con neve a quote superiori ai 1400-1500 metri, localmente piu’ basse sulle Alpi occidentali. Dalla sera attenuazione dei fenomeni sul Friuli-Venezia ...

