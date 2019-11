Plastic tax e auto aziendali cambieranno Conte | «Trovate coperture | sì a modifiche»

Coca-Cola Hbc Italia : con sugar-Plastic tax stabilimenti a rischio : Oricola, 25 nov. (Adnkronos) - Un impatto economico annuale di 180 milioni di euro, 40 mln come conseguenza della plastic tax e 140 mln per effetto della sugar tax, così come formulate oggi. La stima riguarda la produzione Italiana di Coca-Coca Hbc Italia, principale produttore e distributore di pro

L'Italia resterà senza Coca-Cola? Plastic e sugar tax - impianti a rischio : La società che produce e distribuisce i prodotti della The Coca-Cola Company in Italia ipotizza un aumento dei prezzi oppure...

Dal petrolio all’amido di mais - così l’azienda di Plastica ha superato la crisi : “La riconversione ci ha salvato. Plastic tax? Va incentivato riuso” : Una foto appesa all’ingresso ricorda il vecchio stabilimento dell’azienda Industria Plastica Toscana (IPT). È stata scattata alla fine degli anni 70′ da un manutentore assunto da poco, con la passione per la fotografia. Si tratta di Graziano Chini, ormai da quarant’anni in azienda e attuale presidente della cooperativa che ha salvato l’azienda dal fallimento. “Quando abbiamo scattato questa foto producevamo ...

Plastic tax - alla fine chi pagherà di più? : La misura sulla Plastic tax verrà modificata, lo ha annunciato il ministro dell'Economia Gualtieri: l'emendamento è pronto...

Renzi : “I problemi dell’ambiente si risolvono con l’economia circolare - non con la Plastic tax” : Matteo Renzi è tornato a parlare della plastic tax: "Se vogliamo essere davvero autenticamente amici dell’ambiente non si deve usare l’ambiente come scusa per mettere tasse sulla plastica. Il populista usa slogan e alza le tasse, il politico smaltisce i rifiuti e investe nell’economia circolare".Continua a leggere

**Manovra : Gualtieri - ‘ci sarà Plastic tax ma sarà diversa’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Sulla Plastic tax stiamo lavorando”: “ci sarà ma sarà diversa”, ma “è presto” per dire come. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘Otto e mezzo’ su La7.L'articolo **Manovra: Gualtieri, ‘ci sarà Plastic tax ma sarà diversa’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ius soli - Bonaccini : “È importante ma ora le priorità sono piano prevenzione dissesto idrogeologico e modifica della Plastic tax” : “La proposta fatta Zingaretti alla convention Pd di Bologna per far approvare lo Ius soli? Quando si affermano diritti non c’è mai un momento giusto o non giusto. Ma proprio perché ieri eravamo a Bologna forse non si è calibrato bene il tono sugli argomenti. Servivano, cioè, toni che mettessero al centro altre questioni, oltre allo Ius soli. Con quello che sta accadendo in queste ore io credo che le priorità siano altre“. sono ...

Manovra - oltre 4.500 emendamenti : da Imu chiesa a Iva ridotta sui condom - Plastic tax e auto aziendali : Sono circa 4.550 gli emendamenti alla Manovra, secondo quanto si apprende, presentati dai gruppi parlamentari alla Manovra in commissione Bilancio al Senato. «Ripenseremo profondamente...

Regionali Emilia-Romagna - Bonaccini (Pd) : “Ius soli? Priorità sono dissesto idrogeologico e cambiare la Plastic tax” : “Ius soli? Le due Priorità in questo momento sono: un grande piano di prevenzione contro il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax. Secondo me servivano toni per mettere al centro altre questioni oltre allo ius soli”. Il presidente Pd della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini frena sulla riforma della cittadinanza. Dopo che il segretario Pd Nicola Zingaretti, intervenendo ieri a Bologna per la direzione del partito, ha ...

Plastic tax - come funziona la tassa che punta a incentivare produzioni più green. “Ricadute sui consumatori? Le aziende assorbano i costi” : Un’imposta di un euro per ogni chilo di Plastica monouso prodotta. Per contribuire alla diminuzione dell’inquinamento da Plastiche e microPlastiche, uno dei più pericolosi per l’ambiente, in particolare per i mari. La Plastic tax prevista dalla legge di Bilancio, ora oggetto di variemendamenti anche di maggioranza che puntano a limitarne l’applicazione, nella forma attuale darebbe un gettito di 1 miliardo nel 2020 e 2,2 ...

Misiani : modifiche su Plastic tax e auto : 12.22 "Ripenseremo profondamente alcune misure come quelle sulla tassazione delle auto aziendali e la Plastica monouso, sulla base delle valutazioni e delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria,dal mondo ambientalista,dalle istituzioni territoriali".Così il viceministro all'Economia, Misiani, su Fb. Oltre 400 gli emendamenti alla Manovra che saranno depositati in Commissione Bilancio al Senato dal M5S. Tra questi, l'esclusione ...

Stefano Bonaccini : "Ius soli? Le priorità sono il dissesto idrogeologico e cambiare la Plastic tax" : “Ius soli? Le due priorità in questo momento sono: un grande piano di prevenzione contro il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax. Secondo me servivano toni per mettere al centro altre questioni oltre allo ius soli”.Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna a 24Mattino su Radio 24, osservando che “quando si affermano diritti non c’è mai un momento giusto o non giusto. ...

