Pilota muore d’infarto durante il volo | atterraggio di emergenza

Pilota muore di infarto in cabina di pilotaggio : aereo costretto all’atterraggio di emergenza : Il Pilota 49enne del volo di linea della Aeroflot è morto mentre stava Pilota ndo verso Anapa, una città della Russia europea meridionale, e il co Pilota è stato costretto all’atterraggio d’ emergenza a Rostov sul Don, dopo che gli assistenti di volo avevano chiesto se tra i 150 passeggeri ci fosse un medico. Secondo i rapporti, la causa del decesso è stata un infarto o una trombosi.Continua a leggere

Come Marco Simoncelli. Tragedia nel Motomondiale - Pilota muore durante la gara : “Siamo sotto choc” : Un altro lutto nel mondo del motociclismo. Il 20enne pilota indonesiano Afridza Munandar è morto in seguito a un incidente di cui è stato vittima sul circuito di Sepang, in Malesia, durante la prova malese della Idemitsu Asia Talent Cup. Il pilota è rimasto coinvolto in una caduta alla curva 10 nel corso del primo giro, Munandar è stato subito soccorso dai medici del circuito e, vista la gravità della situazione, è stato trasferito all’ospedale ...

Ex Pilota di rally muore all’improvviso a 54 anni - Marco Bonvicini era guarito dalla leucemia : 54 anni, viveva a Rondinara di Scandiano (provincia di Reggio Emilia) con i genitori. Ad ucciderlo sarebbe stata un'ischemia. La data del funerale non è ancora stata fissata in attesa dell’autopsia. Bonvincini aveva gareggiato sulle strade di mezza Italia, sia come pilota, sia come navigatore.Continua a leggere